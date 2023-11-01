Bước sang tháng 11, 3 con giáp Quý Nhân bỏ rơi, xui xẻo vây quanh, làm gì cũng không thành

Tâm linh - Tử vi 01/11/2023 11:06

Đây sẽ là một tháng có quá nhiều biến động và đầy khó khăn của 3 con giáp này. Bạn phải thật sự bình tỉnh để có thể vượt qua tháng 11 này với ít tổn thất nhất.

 

Con giáp tuổi Sửu

Tháng mới tuổi Sửu nên cẩn thận với những hung hiểm tiềm tàng xung quanh mình trong cuộc sống hàng ngày bởi ảnh hưởng của hung tinh tìm đến bạn không hề nhỏ. Tương Hình thực sự khiến bạn có những nỗi niềm không thể nào nói ra, nhiều đêm trằn trọc không thể nào ngủ nổi vì bao nhiêu lo toan cứ chập chờn quanh tâm trí.

Bước sang tháng 11, 3 con giáp Quý Nhân bỏ rơi, xui xẻo vây quanh, làm gì cũng không thành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về tiền bạc tháng này dễ gặp họa phá tài, chớ nên ham cơ hội lớn để rồi đánh mất cả cơ hội nhỏ lẫn cơ hội lớn. Người làm kinh doanh không nên thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào để tránh những tổn thất tài chính không đáng có.

Các bạn đừng bao giờ đầu tư quá nhiều tiền bạc vào con đường tình cảm, kẻo bị tổn thương sâu sắc. Những người muốn kết hôn hoặc ăn hỏi thì nên cân nhắc kỹ lưỡng tham khảo ý kiến 2 bên gia đình, chớ hấp tấp, cẩn thận có những bước ngoặt mà bạn không thể nào lường trước được.

Con giáp tuổi Tỵ

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, tháng 11/2023, mọi sự của tuổi Tỵ đều dễ lâm vào tình cảnh bế tắc, rối ren. Ngay từ đầu tháng con giáp này đã cảm thấy khó chịu và gặp nhiều việc không được như ý mình muốn… Đường công danh không sáng, hay bị tiểu nhân chèn ép, nói xấu, hạ bệ nhau.

Bước sang tháng 11, 3 con giáp Quý Nhân bỏ rơi, xui xẻo vây quanh, làm gì cũng không thành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ gặp thách thức trong công việc và phải đề phòng tiểu nhân quấy phá. Bản mệnh không được nghỉ ngơi, phải suy nghĩ nhiều nên đầu óc lúc nào cũng căng thẳng. Tình hình không mấy khả quan nhưng bản mệnh cứ bình tĩnh là có thể giải quyết mọi việc một cách êm đẹp. Việc nóng vội chỉ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.

Về tài lộc, số tiền bản mệnh kiếm được chỉ đủ bù lại các khoản phát sinh. Trong tháng, cơ hội kiếm tiền cũng xuất hiện nhưng do sự do dự, chần chừ của tuổi Tỵ mà có thể lỡ mất thời cơ.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi tháng mới của 12 con giáp báo trước nhiều biến động xấu trong tháng 11/2023 đối với tuổi Thìn. Ngoài ra con giáp này cũng không thể tránh khỏi sự nhầm lẫn và chậm chạp. Bản mệnh rất dễ có xu hướng trở nên khó tính, hay soi mói, luôn mang tâm trạng đối đầu với sếp, cha mẹ, người thân lớn tuổi khiến mọi việc càng khó khăn hơn, bản thân rơi vào tình trạng bị cô lập.

Bước sang tháng 11, 3 con giáp Quý Nhân bỏ rơi, xui xẻo vây quanh, làm gì cũng không thành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc của tuổi Thìn cũng tiêu tán cực kỳ nhanh, bản mệnh không thể nào xoay kịp. Dẫu biết trước bản thân sẽ gặp khó khăn nhưng cũng không thể ngờ có ngày bản thân mình không được ai giúp đỡ, hỏi vay tiền thì ai cũng lấy lý do để từ chối.

Về mặt tình cảm, tuổi Thìn hãy tin vào sự quyến rũ tự nhiên và duyên phận của chính mình. Con giáp này có thể gặp được một người đặc biệt trong tháng này nhờ vẻ bề ngoài ấn tượng và tính cách vui vẻ, ai rồi cũng phải quý bản mệnh khi nói chuyện cùng bản mệnh.

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