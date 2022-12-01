Nằm ngủ trên đống vàng, tiền ập xuống đầu, tiền tỷ cầm chắc trong tay, cuối năm giàu sang chạm đỉnh là những con giáp nào?

Những người tuổi Hợi thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Họ có vẻ ngoài dường như lúc nào cũng nhàn nhã, không phải lo toan điều gì song sự thật là người tuổi này không hề lười biếng, họ luôn biết cách cân bằng cuộc sống của chính mình.

Người tuổi này vốn có nhiều ý tưởng hay ho và khoảng thời gian cuối năm sẽ là lúc họ hiện thực hoá ý tưởng với sự giúp đỡ của quý nhân. Họ sẽ có vận may vượng phát về tài lộc, nếu biết tăng cường tương tác giữa các cá nhân với nhau, người tuổi Hợi sẽ có được cơ hội kinh doanh tốt và kiếm được rất nhiều tiền.

Giai đoạn cuối năm nay, may mắn sẽ đến với người tuổi Hợi. Tử vi nói rằng vận trình của con giáp này nhìn chung sẽ suôn sẻ, người có tinh thần chiến đấu cao sẽ chớp lấy được cơ hội và phát triển mình.

Tuổi Tuất

Tuất là những người thân thiện, chân thành, nhiệt tình và giàu nhiệt huyết. Con giáp này luôn giữ được tinh thần tích cực và biết cách truyền cảm hứng cho những người ở xung quanh mình.

Người tuổi này tính cách hòa đồng, có nhiều bạn bè và rất được lòng người. Khi gặp khó khăn, Tuất dễ được quý nhân giúp đỡ và thường có cơ hội thăng tiến hơn những người khác.

Tử vi nói rằng, cuối năm 2022 này, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, tài lộc của con giáp này cũng tiếp tục phát triển rực rỡ. Tuất nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh dẫn dắt đến thành công. Những người tuổi Tuất không chỉ may mắn trong sự nghiệp mà còn gặp được cơ hội để phát tài. Nếu như biết nắm bắt cơ hội thì sẽ dễ trở nên giàu có.

Vận đào hoa của tuổi Tuất được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ khá thông minh và có bản lĩnh. Họ được mọi người công nhận và ủng hộ, có nhiều lựa chọn tốt hơn trên con đường kiếm tiền.

Con giáp này luôn sống lý trí, đủ thông minh nên muốn kiếm tiền là sẽ có tiền. Họ không bao giờ gặp khó khăn trong việc phấn đấu, đạt được cuộc sống sung túc, thịnh vược.

Từ giờ tới cuối năm, 3 con giáp này sẽ gặt hái nhiều may mắn về tài lộc, vô cùng giàu có sung túc. Ảnh minh họa: Internet

Cuối năm 2022, người tuổi Tỵ sẽ có vận trình tốt hơn đầu năm, vận khí được cải thiện, có cơ hội phát triển bất ngờ, công việc làm ăn của gia đình cũng phát đạt hơn.

Cuối năm, con giáp tuổi Tỵ có thể tạo ra một bước nhảy vọt và đạt được một sự khác biệt nếu nỗ lực hết sức. Tuy người tuổi Tỵ đôi khi bất cẩn nhưng họ vẫn có thể kiên trì đến cùng nên sẽ không để lại bất kỳ điều gì hối tiếc trong năm nay.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.