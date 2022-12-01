Nằm ngủ trên đống vàng, tiền ập xuống đầu, tiền tỷ cầm chắc trong tay, cuối năm giàu sang chạm đỉnh là những con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 18:34

Tử vi nói rằng, cuối năm 2022 này, 3 con giáp này sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, tài lộc cũng tiếp tục phát triển rực rỡ.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Họ có vẻ ngoài dường như lúc nào cũng nhàn nhã, không phải lo toan điều gì song sự thật là người tuổi này không hề lười biếng, họ luôn biết cách cân bằng cuộc sống của chính mình.

Nằm ngủ trên đống vàng, tiền ập xuống đầu, tiền tỷ cầm chắc trong tay, cuối năm giàu sang chạm đỉnh là những con giáp nào? - Ảnh 1
3 con giáp có màn kết thúc hoành tráng nhất năm 2023, khởi sắc từng ngày, mọi việc đều trơn tru thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn cuối năm nay, may mắn sẽ đến với người tuổi Hợi. Tử vi nói rằng vận trình của con giáp này nhìn chung sẽ suôn sẻ, người có tinh thần chiến đấu cao sẽ chớp lấy được cơ hội và phát triển mình.

Người tuổi này vốn có nhiều ý tưởng hay ho và khoảng thời gian cuối năm sẽ là lúc họ hiện thực hoá ý tưởng với sự giúp đỡ của quý nhân. Họ sẽ có vận may vượng phát về tài lộc, nếu biết tăng cường tương tác giữa các cá nhân với nhau, người tuổi Hợi sẽ có được cơ hội kinh doanh tốt và kiếm được rất nhiều tiền.

 

Tuổi Tuất

Tuất là những người thân thiện, chân thành, nhiệt tình và giàu nhiệt huyết. Con giáp này luôn giữ được tinh thần tích cực và biết cách truyền cảm hứng cho những người ở xung quanh mình.

Người tuổi này tính cách hòa đồng, có nhiều bạn bè và rất được lòng người. Khi gặp khó khăn, Tuất dễ được quý nhân giúp đỡ và thường có cơ hội thăng tiến hơn những người khác.

Tử vi nói rằng, cuối năm 2022 này, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, tài lộc của con giáp này cũng tiếp tục phát triển rực rỡ. Tuất nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh dẫn dắt đến thành công. Những người tuổi Tuất không chỉ may mắn trong sự nghiệp mà còn gặp được cơ hội để phát tài. Nếu như biết nắm bắt cơ hội thì sẽ dễ trở nên giàu có.

Vận đào hoa của tuổi Tuất được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ khá thông minh và có bản lĩnh. Họ được mọi người công nhận và ủng hộ, có nhiều lựa chọn tốt hơn trên con đường kiếm tiền.

Con giáp này luôn sống lý trí, đủ thông minh nên muốn kiếm tiền là sẽ có tiền. Họ không bao giờ gặp khó khăn trong việc phấn đấu, đạt được cuộc sống sung túc, thịnh vược.

Nằm ngủ trên đống vàng, tiền ập xuống đầu, tiền tỷ cầm chắc trong tay, cuối năm giàu sang chạm đỉnh là những con giáp nào? - Ảnh 2
Từ giờ tới cuối năm, 3 con giáp này sẽ gặt hái nhiều may mắn về tài lộc, vô cùng giàu có sung túc. Ảnh minh họa: Internet

Cuối năm 2022, người tuổi Tỵ sẽ có vận trình tốt hơn đầu năm, vận khí được cải thiện, có cơ hội phát triển bất ngờ, công việc làm ăn của gia đình cũng phát đạt hơn.

Cuối năm, con giáp tuổi Tỵ có thể tạo ra một bước nhảy vọt và đạt được một sự khác biệt nếu nỗ lực hết sức. Tuy người tuổi Tỵ đôi khi bất cẩn nhưng họ vẫn có thể kiên trì đến cùng nên sẽ không để lại bất kỳ điều gì hối tiếc trong năm nay.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử Vi tuần mới (28/11 - 4/12): 3 con giáp cầu gì được nấy, mua vé số là 99% sẽ trúng độc đắc, một bước thành tỷ phú

Tử Vi tuần mới (28/11 - 4/12): 3 con giáp cầu gì được nấy, mua vé số là 99% sẽ trúng độc đắc, một bước thành tỷ phú

Những người thuộc 3 con giáp này là những người may mắn nhất tuần này, được đón nhận nhiều tin vui, có cơ hội để bứt phá vươn lên.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hàng ngày Tử vi 12 con giáp Tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà