Năm hết Tết đến các con giáp được Ngọc Hoàng ban ân?

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 15:51

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Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão luôn thông minh lanh lợi, kiếm tiền rất giỏi, sự nghiệp phát triển tương đối ổn định, thu được kết quả vô cùng tươi sáng và năm nay cũng không ngoại lệ.

Tuy từ tháng 1 đến tháng 11 rất bận rộn nhưng năm nay có thể đúc kết thành công một cách mỹ mãn trong tháng 12. Tháng 12 tới, sự nghiệp của bạn có một bước phát triển. Công việc buôn bán của bạn bắt đầu thu được tài lộc ngày càng nhiều, từ buôn bán nhỏ thành làm ăn lớn.

Có thể cuối năm nay, con giáp tuổi Mão bận thu hoạch đến cả Tết sang năm. Cả nhà nhờ con giáp này mà giàu lên nhanh chóng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường là người thâm trầm, ít nói. Trong cuộc sống, họ là người cứng rắn, kiên cường, ít không chịu khuất phục, đầu hàng trước mỗi khó khăn. Thay vì chờ đợi cơ hội đến với mình, họ thường chủ động tìm kiếm vận may trong công việc cũng như cuộc sống.

Từ giờ đến Tết Nguyên đán, vận khí của người tuổi Dậu đang lên. Người này sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ mình, nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đó có thể làm một công việc làm thêm, một dự án mới hoặc một công việc thời vụ. 

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Vận trình của người tuổi Dậu trong ngày tháng tới tương đối suôn sẻ, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc. Không những thế, người tuổi này còn đón nhận tin vui từ con cái. Người đã có con lớn thì con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Người chưa có con thì sẽ sớm được lên chức cha, mẹ.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, trong tháng cuối năm này, người tuổi Ngọ làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến rất nhanh. Họ không hổ là người có tầm nhìn xa, luôn phấn đấu không ngừng.

Sự cống hiến, nỗ lực của họ có thể được nhân đôi trong khoảng thời gian này. Hiệu quả là cuối năm vận tài chính sẽ tốt hơn, chuyện kiếm tiền không thành vấn đề, tài vận hanh thông.

Cuối tháng 12, con giáp tuổi Ngọ sẽ phất lên tột đỉnh. Tại nơi làm việc, họ giành được một dự án lớn và đạt được những thành công khiến đồng nghiệp phải ghen tị. Thành công kéo theo thu nhập cao, con giáp tuổi Ngọ sẽ tự đầu tư vào chuyện kinh doanh và đạt được kết quả tốt, kinh doanh thuận lợi, tiền đẻ ra tiền.

Sang năm 2023, con giáp tuổi Ngọ sẽ đứng vào hàng ngũ những người giàu có.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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