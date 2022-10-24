Năm 2023, 3 con giáp Mùi, Tị, Tuất chuẩn bị mở cửa đón nhận số phận đặc biệt hơn người

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 08:22

Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng.

Tuổi Mùi

Năm 2023 là năm may mắn của người tuổi Mùi. Bạn dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, dù lần đàu tiên tiếp xúc với lĩnh vực mới mẻ cũng nhanh chóng bắt kịp được với guồng quay của mọi người.

 

Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển. 

 

Trên phương diện tài lộc, người làm kinh doanh, buôn bán nhìn ra hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song khi mọi việc đã vào guồng, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước.

 

Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn. Người tuổi Mùi độc thân dễ gặp được những đối tượng triển vọng trong các cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Càng tích cực tham gia các hoạt động này, bạn càng tăng khả năng gặp người phù hợp với mình.

  

Với người đã có đôi có cặp, con giáp may mắn năm 2023 này và nửa kia duy trì được mối quan hệ cân bằng. Cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể.

 

Tuổi Tỵ

 

Người tuổi Tỵ có nhược điểm là tính đa nghi quá cao, đôi khi chỉ vì sự nghi ngờ mà bỏ lỡ không ít cơ hội có lợi.Năm 2023, vận khí của con giáp này đi xuống nhanh chóng.

 

Trong năm này, người tuổi Tỵ sẽ gặp áp lực tinh thần tương đối lớn, cần chú ý đến nội tâm, cảm xúc bên trong, nếu không sẽ chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực.

Năm 2023, 3 con giáp Mùi, Tị, Tuất chuẩn bị mở cửa đón nhận số phận đặc biệt hơn người - Ảnh 1
Ngoài ra do có hung tinh “Quả Thần” xuất hiện trong cung mệnh nên chuyện tình cảm rất dễ bị tổn thương. Đối với người đã có đôi có cặp hoặc đã kết hôn cần chú ý tránh để xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi quá gay gắt.

Tiếp đến là công việc, người tuổi Tỵ cần chú ý, cẩn thận trong hành động, lời nói để tránh thị phi và cần nhẫn nại để giải quyết vấn đề phát sinh.

 

Tuổi Tuất

 

Theo tử vi 2023 của 12 con giáp, người tuổi Tuất có con đường sự nghiệp phát triển hanh thông bởi bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn bè, đồng nghiệp tốt. Những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích, để bạn có thể vượt qua khó khăn. 

 

Nếu khẳng định được bản thân, cấp trên và quý nhân cũng sẽ không ngại dành tặng cho bạn những cơ hội để vươn lên một vị trí xứng đáng hơn. 

 

Người làm ăn tìm được chỗ đứng trên thị trường nên số lượng khách hàng, đối tác muốn hợp tác với bạn gia tăng ổn định. Bạn biết phát huy thế mạnh của bản thân nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. 

 

Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn.

 

Xét trên phương diện tình cảm của tử vi tuổi Tuất 2023, người độc thân tự tin thể hiện cá tính của mình nên có thể gây ấn tượng tốt với các đối tượng gặp gỡ. Chỉ cần đôi bên chân thành với nhau thì việc kéo gần mối quan hệ chẳng còn gì khó khăn.

 

Còn với những ai đang ấp ủ trong lòng bóng hình của một người nào đó, bạn cũng có thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm với đối phương. Hãy dũng cảm và chân thành với tình cảm của mình, rồi bạn sẽ khiến người ấy rung động.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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