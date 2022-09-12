Năm 2023, 2 con giáp may mắn không thôi, 1 con giáp vướng hạn tam tai khó gỡ

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 11:00

Cơ hội, vận may là những gì mà những con giáp sau đây dễ dàng có được trong năm 2023. Tuy nhiên một con giáp lại đi ngược lại với điều đó.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi cần cù, thông minh, không thích tính toán so đo với người khác nên con giáp này được nhiều người yêu quý, ngoài ra, con giáp này bẩm sinh đã mang số mệnh may mắn, giàu sáng nên rất giỏi trong kiếm tiền và quản lý tài chính.

Năm 2023, tài vận của người tuổi Hợi rất tốt, các cơ hội làm giàu, phát tài liên tiếp rơi vào tay con giáp này, chỉ cần quản lý, đầu tư tốt hơn nữa thì sẽ sớm trở thành phú ông giàu có.

Tuổi Tuất

Vận thế của người tuổi Tuất trong năm 2023 tuy không phải là tốt nhất nhưng điều đó không ngăn cản được tài vận của con giáp này càng ngày càng hanh thông.

Năm 2023, 2 con giáp may mắn không thôi, 1 con giáp vướng hạn tam tai khó gỡ - Ảnh 1
Trong năm 2023, người tuổi Tuất liên tiếp đón nhận tin vui về tiền bạc, chỉ cần không bỏ lỡ cơ hội thì các khoản tích lũy sẽ ngày một dày thêm và không lo thiếu tiền.

Tuổi Tý

Năm 2023 là năm Tam tai thứ 2 tuổi Tý bước vào hạn xấu. Đây được dự báo là năm hạn nặng nhất trong 3 năm. Tuổi Tý có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong mọi lĩnh vực từ công việc, tình cảm cho đến sức khỏe.

Năm Quý Mão 2023, tuổi Tý gặp khó khăn bủa vây vì vừa gặp hạn Tam tai vừa xung Thái Tuế. Tuổi Tý bước sang năm 2023 cần cẩn thận trong đầu tư, làm ăn, đề phòng tiểu nhân hãm hại, tiền bạc 'rơi rớt', dễ gặp thị phi. Bản mệnh cần cẩn trọng trong đi lại, hạn chế xuất hành, kỵ sông kỵ biển để tránh rủi ro.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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