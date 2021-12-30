Năm 2022 sắp đến: 3 con giáp được Thần Tài 'chống lưng', quý nhân đưa đường, phát tài chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 30/12/2021 07:15

Theo sách tử vi, bước sang năm 2022, 3 con giáp liên tục gặp may mắn đỉnh cao.

Tuổi Ngọ

Dự báo một trong số những con giáp thành đạt nhất trong năm 2022, tuổi Ngọ không thiếu các cơ hội làm giàu, song kết quả ra sao sẽ phụ thuộc phần lớn vào nỗ lực của chính họ. Ngọ một khi đã dành tâm huyết cho điều gì, họ sẽ theo đuổi mục tiêu đến cùng mà không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi. Chỉ cần cho họ không gian riêng và sự tự do nhất định, họ có thể khẳng định được sức mạnh của bản thân, gây dựng được một sự nghiệp vững chắc và rực rỡ.

Năm 2022 sắp đến: 3 con giáp được Thần Tài 'chống lưng', quý nhân đưa đường, phát tài chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, sang năm 2022, người tuổi Ngọ sẽ có nhiều lộc về tài chính, vận may nở rộ. Nếu biết nắm bắt thời cơ này và tận dụng những điểm mạnh của bản thân, tuổi Ngọ có thể tạo dựng được những thành công mang tính bước ngoặt và sự giàu có sẽ đến như một điều tất yếu.

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thân đa phần đều là những người thông minh, sáng dạ, lạc quan trước khó khăn và luôn nhìn cuộc sống với con mắt hài hước và vui tươi, chuyện gì cũng không làm khó được họ.

Năm 2022 sắp đến: 3 con giáp được Thần Tài 'chống lưng', quý nhân đưa đường, phát tài chóng mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, sang năm 2022, những chuyện xui xẻo trong thời gian qua sẽ tự động biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của người tuổi Thân. Những chuyện tốt lành sẽ đến với họ tới tấp, đem lại cho họ vô số các cơ hội tốt trong cả cuộc sống lẫn công việc. Nếu biết nắm bắt tốt, người tuổi Thân có thể kiếm được những khoản tiền mà trước đây họ không dám nghĩ tới, thậm chí đổi đời, trở thành đại gia.

Tuổi Tuất

Chỉ cần bước sang năm 2022, cuộc sống tuổi Tuất lại có chuyển biến tích cực, thậm chí, họ sẽ có thể một bước lên tiên. Những gì họ đã từng bỏ ra sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Không chỉ sự nghiệp có bước tiến quan trọng mà tài vận cũng dồi dào không ai sánh bằng.

Năm 2022 sắp đến: 3 con giáp được Thần Tài 'chống lưng', quý nhân đưa đường, phát tài chóng mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất sẽ gặp được cơ hội vàng giúp họ gầy dựng cơ ngơi vững chắc, bên cạnh đó tiền tài cũng tự động chạy vào túi nhiều đến mức không ai ngờ. Dự kiến, sắp tới, cuộc sống tuổi Tuất sẽ thăng hoa rực rỡ, tạo tiền đề để năm sau bứt phá trong sự nghiệp. Không những mua được nhà, xe mà còn có dư để làm ăn lớn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

2 tháng đầu năm 2022, 3 con giáp GIÀU NHANH CHÓNG MẶT nhờ Thần tài ghé thăm mang theo vô vàn tài lộc

2 tháng đầu năm 2022, 3 con giáp GIÀU NHANH CHÓNG MẶT nhờ Thần tài ghé thăm mang theo vô vàn tài lộc

Một số con giáp dưới đây trong năm Nhâm Dần 2022 sẽ có cơ hội gặp quý nhân, thăng tiến trong công việc, tài lộc ngày càng vượng phát, đào hoa cũng nở rộ, gặp được tình yêu của đời mình.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp có tài lộc 3 con giáp có vận may tử vi hàng ngày #Tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa