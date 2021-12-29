5 ngày cuối tháng 11 Âm lịch, 3 con giáp này dễ được trời ban lộc, giàu sang bất ngờ, tiền bạc đầy kho

Tâm linh - Tử vi 29/12/2021 08:15

Những ngày cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp có cơ hội vượt qua khó khăn, vươn lên trong sự nghiệp.

Tuổi Mão

Thời gian gần đấy, người tuổi Mão gặp không ít khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc. Lúc này, thay vì lo lắng, mất bình tĩnh, bạn cần giữ vững tinh thần, kiên trì và từng bước vượt qua khó khăn. Tử vi dự báo, cuối tháng 11 Âm lịch, mọi việc của con giáp tuổi Mão bắt đầu khởi sắc.

5 ngày cuối tháng 11 Âm lịch, 3 con giáp này dễ được trời ban lộc, giàu sang bất ngờ, tiền bạc đầy kho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này nhận được cơ hội trong công việc. Đó có thể làm một dự án công việc, một việc làm thêm, một nghề tay trái hoặc một công việc thời vụ giúp kiếm thêm thu nhập. Hãy chớp lấy cơ hội của bản thân, thừa thắng xông lên, thu nhập tăng đều, cuộc sống ngày càng giàu sang, sung túc.

Tuổi Hợi

Cuối tháng 11 Âm lịch, con giáp tuổi Hợi có phúc khí trần đầy, làm đâu thắng đó. Thời gian này, họ được trời phú cho sức khỏe dồi dào nên ít ốm đau bệnh tật. Sức khỏe tốt giúp họ làm việc tập trung, tỉnh táo, gặt hái nhiều thành tựu.

Những người làm kinh doanh có tài lộc nhiều, khách hàng ùn ùn kéo đến. Người làm nghề môi giới cũng gặp gỡ được nhiều khách hàng, chốt được những hợp đồng quan trọng. Những khoản đầu tư của họ trước đây đến giờ đã sinh lời. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, tận tâm với công việc nên của cải đầy nhà, sự nghiệp hanh thông, suôn sẻ.

5 ngày cuối tháng 11 Âm lịch, 3 con giáp này dễ được trời ban lộc, giàu sang bất ngờ, tiền bạc đầy kho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, tài trí hơn người. Ngay từ khi còn trẻ, họ đã bộc lộ tham vọng, hoài bão lớn lao. Tuy nhiên, để đạt tới thành công, con giáp này cũng phải chịu đựng nhiều khó khăn, thử thách và cả thất bại.

Cuối tháng 11 Âm lịch, con giáp tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh. Họ mát tay kinh doanh nên đầu tư đâu, sinh lời đó. Nếu làm công ăn lương, họ cũng gặt hái được thành công. Trong khi đó, người làm kinh doanh buôn bán có thể thu được thành quả gấp đôi so với thời gian trước. Họ làm việc chăm chỉ và kiên trì nên sẽ đạt được thành tựu xứng đáng với nỗ lực mà mình bỏ ra.

5 ngày cuối tháng 11 Âm lịch, 3 con giáp này dễ được trời ban lộc, giàu sang bất ngờ, tiền bạc đầy kho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 17 ngày tới, 3 con giáp DƯ TIỀN DƯ CỦA, mua nhà sắm xe liền tay, có LỘC trời ban

Đúng 17 ngày tới, 3 con giáp DƯ TIỀN DƯ CỦA, mua nhà sắm xe liền tay, có LỘC trời ban

3 con giáp này làm gì cũng may mắn suôn sẻ, có lộc bất ngờ trong thời gian tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày #Tử vi 12 con giáp 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa