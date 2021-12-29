5 ngày cuối tháng 11 Âm lịch, 3 con giáp này dễ được trời ban lộc, giàu sang bất ngờ, tiền bạc đầy kho

Thời gian gần đấy, người tuổi Mão gặp không ít khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc. Lúc này, thay vì lo lắng, mất bình tĩnh, bạn cần giữ vững tinh thần, kiên trì và từng bước vượt qua khó khăn. Tử vi dự báo, cuối tháng 11 Âm lịch, mọi việc của con giáp tuổi Mão bắt đầu khởi sắc.

Con giáp này nhận được cơ hội trong công việc. Đó có thể làm một dự án công việc, một việc làm thêm, một nghề tay trái hoặc một công việc thời vụ giúp kiếm thêm thu nhập. Hãy chớp lấy cơ hội của bản thân, thừa thắng xông lên, thu nhập tăng đều, cuộc sống ngày càng giàu sang, sung túc.

Cuối tháng 11 Âm lịch, con giáp tuổi Hợi có phúc khí trần đầy, làm đâu thắng đó. Thời gian này, họ được trời phú cho sức khỏe dồi dào nên ít ốm đau bệnh tật. Sức khỏe tốt giúp họ làm việc tập trung, tỉnh táo, gặt hái nhiều thành tựu.

Những người làm kinh doanh có tài lộc nhiều, khách hàng ùn ùn kéo đến. Người làm nghề môi giới cũng gặp gỡ được nhiều khách hàng, chốt được những hợp đồng quan trọng. Những khoản đầu tư của họ trước đây đến giờ đã sinh lời. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, tận tâm với công việc nên của cải đầy nhà, sự nghiệp hanh thông, suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, tài trí hơn người. Ngay từ khi còn trẻ, họ đã bộc lộ tham vọng, hoài bão lớn lao. Tuy nhiên, để đạt tới thành công, con giáp này cũng phải chịu đựng nhiều khó khăn, thử thách và cả thất bại.

Cuối tháng 11 Âm lịch, con giáp tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh. Họ mát tay kinh doanh nên đầu tư đâu, sinh lời đó. Nếu làm công ăn lương, họ cũng gặt hái được thành công. Trong khi đó, người làm kinh doanh buôn bán có thể thu được thành quả gấp đôi so với thời gian trước. Họ làm việc chăm chỉ và kiên trì nên sẽ đạt được thành tựu xứng đáng với nỗ lực mà mình bỏ ra.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo