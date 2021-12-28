Dự đoán năm 2022: 3 con giáp được thần Tài 'xông đất', tiền chất đầy kho, đầu năm vượng lộc, cuối năm phát tài

Tâm linh - Tử vi 28/12/2021 09:00

Sách tử vi năm 2022 có nói, chỉ cần nằm trong danh sách 3 con giáp may mắn này thì bạn sẽ không cần lo nghĩ về tài lộc.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu chính là cái tên được điểm danh sẽ giàu có và phát tài phát lộc trong năm 2022. Theo đó, thời điểm 6 tháng đầu năm 2022 chính là thời điểm vàng trong sự nghiệp của những người tuổi Dậu. Còn trong nửa cuối năm, những người tuổi Dậu làm gì cũng dễ dàng thành công và suôn sẻ. Đáng chú ý, công việc thăng tiến nhanh, thu nhập khả quan khiến bạn có thể chi tiêu thoải mái mà không phải suy nghĩ.

Dự đoán năm 2022: 3 con giáp được thần Tài 'xông đất', tiền chất đầy kho, đầu năm vượng lộc, cuối năm phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo như tử vi học có nói những người tuổi Dậu là những người sống chân thành, thiện lương. Không những vậy, họ luôn sẵn sàng giang tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khốn khó. Tuổi Dậu sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cả năm ngập trong núi vàng, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Sửu

Theo như tử vi họ có nói, 6 tháng đầu năm 2022 cuộc sống của những người tuổi Sửu sẽ thay đổi bất ngờ, vận thế có sự khởi sắc. Những người tuổi Sửu sẽ nhận được vô số vận may, đặc biệt là về tài vận khiến nhiều người ghen tỵ. Tử vi con giáp có nói, chỉ cần bản mệnh không bỏ lỡ cơ hội thì chắc chắn cuộc sống sẽ có sự thay đổi lớn.

Dự đoán năm 2022: 3 con giáp được thần Tài 'xông đất', tiền chất đầy kho, đầu năm vượng lộc, cuối năm phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đáng chú ý, trong năm 2022, những người tuổi Sửu vượng vận quý nhân, phù trợ trong việc kiếm tiền, làm một thu hai, đi đâu cũng kiếm ra tiền. Chính vì vậy, 6 tháng đầu năm 2022 được coi là thời điểm khởi sắc của những người tuổi Sửu.

Tuổi Tý

Trong số 12 con giáp, xét về độ thông minh, nhanh nhẹn và giỏi ứng biến thì có lẽ Tý là con giáp đứng đầu. Càng gặp những tình huống éo le và khó khăn thì tuổi Tý lại càng chứng minh được bản lĩnh hơn người của mình và vượt qua nghịch cảnh một cách xuất sắc.

Theo các chuyên gia phong thủy, bình thường tuổi Tý là những con người vô cùng dè dặt, cẩn trọng. Thế nhưng, khi họ đã xem xét kỹ các yếu tố và quyết định “liều một phen” thì họ lại thường thành công và rất dễ trở nên giàu có.

Dự đoán năm 2022: 3 con giáp được thần Tài 'xông đất', tiền chất đầy kho, đầu năm vượng lộc, cuối năm phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong nửa đầu năm 2022, tuổi Tý sẽ lội ngược dòng, sự nghiệp và tài vận sẽ vô cùng phát đạt với nhiều cơ hội làm giàu, thậm chí đổi đời. Từ sau đó đến cuối năm, họ sẽ phải trải qua vài tháng thử thách sự kiên nhẫn của mình nhưng dù có gì chỉ cần bạn không bỏ cuộc thì sẽ gặt hái thành quả ngoài mong đợi. 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Hãy cùng xem liệu bạn có nằm trong số những con giáp may mắn thời gian tới không nhé!

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