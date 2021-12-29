Bước sang năm 2022, 3 con giáp may mắn đón tin vui suốt cả năm, công việc phát đạt, tiền tài sung túc

Tâm linh - Tử vi 29/12/2021 11:00

Chúc mừng 3 con giáp có số may mắn nhất năm 2022 này. Còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, hãy cùng xem đó là những con giáp nào?

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính kiên nhẫn, làm việc gì cũng có sức chịu đựng dẻo dai hơn người. Dù trong thời kỳ nào họ cũng có thể suy nghĩ thấu đáo về việc mình nên tiến lên như thế nào.

Con giáp tuổi Tuất sẽ không lạc đường và không dễ dàng tin vào lời kẻ xấu. Tử vi dự báo trong năm 2022, người tuổi Tuất phát triển dè dặt, thu nhập thấp nhưng họ vẫn dũng cảm, dám vươn lên, mở ra những chân trời mới.

Công việc làm ăn của họ sẽ ngày càng phát đạt vào đầu năm mới 2022. Sang năm mới, con giáp tuổi Tuất cũng sẽ có thắng lợi mới, thay đổi cuộc sống, quý nhân đến với họ, tài lộc, công danh đều tỏa sáng.

Bước sang năm 2022, 3 con giáp may mắn đón tin vui suốt cả năm, công việc phát đạt, tiền tài sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tạo cho mọi người ấn tượng về một người đơn giản và ổn định. Tất nhiên họ có hiệu suất làm việc tốt, ít khi làm mất lòng người khác. Vì thế, về công việc của họ phát triển ổn định.

Vận may sẽ đến với con giáp tuổi Sửu vào đầu năm 2022. Họ sẽ có tiến triển lớn về tài chính, tốt hơn về nhiều mặt nên vận thế công việc của họ rất ổn định. Năm mới, con giáp tuổi Sửu gặt hái thành công trong sự nghiệp. Họ cũng tích lũy được tiền bạc, ngày càng được đánh giá cao ở nơi làm việc. Người nhà cũng mừng cho họ và gia đình sẽ tràn ngập tiếng cười. 

Bước sang năm 2022, 3 con giáp may mắn đón tin vui suốt cả năm, công việc phát đạt, tiền tài sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão bản tính lạc quan, điềm đạm. Họ có suy nghĩ tốt, tâm lý ổn định, giữ được bình tĩnh trong bất kỳ môi trường áp lực nàoCon giáp tuổi Mão cũng có lối sống rất thực tế. Trong năm 2022, vận may của họ kéo dài từ đầu năm đến cuối năm. Họ được quý nhân giúp đỡ, khởi đầu mới hanh thông trong công việc làm ăn, kinh doanh ngày càng thuận lợi.

Bước sang năm 2022, 3 con giáp may mắn đón tin vui suốt cả năm, công việc phát đạt, tiền tài sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đến cuối năm, họ có thể mở rộng quy mô làm ăn, tăng thu nhập. Tóm lại, sang năm 2022 sẽ là năm tốt của con giáp tuổi Mão. Họ vừa bận rộn làm việc vừa bận rộn đếm tiền, dù mệt cũng vui. Gia đình cũng êm ấm, luôn sát cánh bên họ.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 17 ngày tới, 3 con giáp DƯ TIỀN DƯ CỦA, mua nhà sắm xe liền tay, có LỘC trời ban

Đúng 17 ngày tới, 3 con giáp DƯ TIỀN DƯ CỦA, mua nhà sắm xe liền tay, có LỘC trời ban

3 con giáp này làm gì cũng may mắn suôn sẻ, có lộc bất ngờ trong thời gian tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày #Tử vi 12 con giáp 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa