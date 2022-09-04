Mùng 9 tháng 8 âm lịch, thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp chẳng mấy chốc tiền đầy túi, làm một vốn bốn lời, đắc tài đắc lộc

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 03:33

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp may mắn trong ngày 9/8 âm lịch dưới đây không nhé!

Tuổi Ngọ

Trong những tháng đầu năm 2022, tuổi Ngọ là 1 trong những con giáp có hạn Thái Tuế, đường công danh, sự nghiệp cũng như chuyện tình cảm có nhiều thử thách, thậm chí bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại vào 1 số giai đoạn trong năm, gây nên những tác động tiêu cực nhất định đến sự nghiệp cũng như cuộc sống của họ.

Tuy nhiên, tử vi học có nói, khó khăn thế nào không biết nhưng trong ngày 9/8 âm lịch, tuổi Ngọ lại là con giáp được Thần tài vô cùng ưu ái, ban cho nhiều cơ hội tốt trong công việc. Bên cạnh đó, đây cũng là lúc tuổi Ngọ gặp được quý nhân của đời mình, những người sẽ dẫn dắt họ đi qua khó khăn, đến với thành tựu. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ, thì cùng với trí thông minh và khả năng ứng biến linh hoạt của mình họ sẽ không lo thiếu tiền tiêu.

Mùng 9 tháng 8 âm lịch, thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp chẳng mấy chốc tiền đầy túi, làm một vốn bốn lời, đắc tài đắc lộc - Ảnh 1
Tử vi học có nói, khó khăn thế nào không biết nhưng trong ngày 9/8 âm lịch, tuổi Ngọ lại là con giáp được Thần tài vô cùng ưu ái, ban cho nhiều cơ hội tốt trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng mùng 9/8 âm lịch, tuổi Dậu lại là 1 trong những con giáp có vận số đỏ nhất, con đường công danh sự nghiệp có nhiều thuận lợi, suôn sẻ, dễ kiếm được những khoản thu lớn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Đặc biệt, tuổi Dậu đa số là những người thích làm hơn là thích nói. Họ thường lặng lẽ, chăm chỉ và khẳng định bản thân qua kết quả công việc. Chính vì thế, chỉ cần được giúp đỡ là họ có thể dễ dàng phất lên.

Tử vi dự đoán, họ có nhiều cơ hội phất lên, thậm chí đổi đời, cuộc sống có nhiều niềm vui và thành tựu đáng kể. Được sao cát tinh Kim Quỹ chiếu rọi, tuổi Dậu có nhiều điều kiện tốt để có thể làm giàu nhanh chóng. Vì sao Kim Quỹ là sao chủ về phúc khí, tài lộc và tiền bạc, nên với sự thông minh, chăm chỉ và sắc sảo, nhạy bén trong tiền bạc, tuổi Dậu rất dễ "làm nên chuyện".

Mùng 9 tháng 8 âm lịch, thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp chẳng mấy chốc tiền đầy túi, làm một vốn bốn lời, đắc tài đắc lộc - Ảnh 2
Đúng mùng 9/8 âm lịch, tuổi Dậu lại là 1 trong những con giáp có vận số đỏ nhất, con đường công danh sự nghiệp có nhiều thuận lợi, suôn sẻ, dễ kiếm được những khoản thu lớn khiến người khác phải ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là 1 trong số những con giáp "vật vã" nhất trong những tháng vừa qua. Đây là lúc mà dù có cố gắng, những người tuổi Mão vẫn sẽ luôn cảm thấy cuộc sống của họ rơi vào bế tắc khi công việc chưa có được thành quả như ý, các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, căng thẳng. Nếu không cẩn thận, họ sẽ dễ rơi vào những sự tranh cãi với những người xung quanh, khiến cho mối quan hệ của họ với người khác trở nên căng thẳng và mệt mỏi, ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc của họ.

Tuy nhiên, trong ngày 9/8 âm lịch, những xui xẻo này của tuổi Mão cũng sẽ dần dần biến mất, nhường chỗ cho những điều tốt lành và may mắn sẽ đến với họ. Công việc của tuổi Mão dần ổn thỏa, được cho là sẽ có những thành tựu mới mà thu nhập cũng sẽ tăng cao, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống dư dả, sung túc như ý.

Mùng 9 tháng 8 âm lịch, thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp chẳng mấy chốc tiền đầy túi, làm một vốn bốn lời, đắc tài đắc lộc - Ảnh 3
Trong ngày 9/8 âm lịch, những xui xẻo này của tuổi Mão cũng sẽ dần dần biến mất, nhường chỗ cho những điều tốt lành và may mắn sẽ đến với họ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bắt đầu từ 10h10 ngày mai (Chủ nhật ngày 4/9), 3 con giáp có cơ hội bứt phá, cuộc sống sung sướng như tiên, ngồi rung đùi hưởng bạc tiền

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