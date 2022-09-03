Bắt đầu từ 10h10 ngày mai (Chủ nhật ngày 4/9), 3 con giáp có cơ hội bứt phá, cuộc sống sung sướng như tiên, ngồi rung đùi hưởng bạc tiền

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 20:15

Tử vi dự đoán, đúng 10h10 Chủ nhật ngày 4/9, những con giáp dưới đây sẽ gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, luôn biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Họ biết tận dụng mối quan hệ tốt và biết nắm bắt thời cơ để phát triển sự nghiệp. Dự đoán bắt đầu từ 10h10 ngày mai, họ sẽ có vận may lội ngược dòng, sự nghiệp và tài vận đều có những chuyển biến tích cực.

Người tuổi Tỵ biết tận dụng ưu điểm của mình, phát huy đúng chỗ đúng lúc, nhờ vậy mà dễ dàng chạm đến sự thành công. Tuổi Tỵ cũng sẽ kết thúc những chuỗi ngày vất vả, khó khăn, sẽ gặp được quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối, tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống thăng hoa, càng làm việc sẽ càng kiếm được nhiều tiền, thời thế thịnh vượng đang ở ngay trước mắt.

Bắt đầu từ 10h10 ngày mai (Chủ nhật ngày 4/9), 3 con giáp có cơ hội bứt phá, cuộc sống sung sướng như tiên, ngồi rung đùi hưởng bạc tiền - Ảnh 1
Dự đoán bắt đầu từ 10h10 ngày mai, họ sẽ có vận may lội ngược dòng, sự nghiệp và tài vận đều có những chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong cuộc sống, tuổi Mùi biết mình là ai, luôn biết trân trọng những điều tốt đẹp mà người khác dành cho mình, nhờ vậy mà dễ dàng công thành danh toại. Ngoài ra, tuổi Mùi cũng là người xông pha, dám đối mặt với thử thách để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Mùi không hoá thành Rồng cũng thành Phượng.

Tử vi học có nói, kể từ 10h10 ngày mai 4/9, những người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức, với những người làm ăn kinh doanh thì có khả năng giàu có, càng làm việc càng thành công, đầu tư 1 sinh lời 10, nếu may mắn sẽ trở thành đại gia trong năm nay. Ngoài ra, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân, giúp cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Bắt đầu từ 10h10 ngày mai (Chủ nhật ngày 4/9), 3 con giáp có cơ hội bứt phá, cuộc sống sung sướng như tiên, ngồi rung đùi hưởng bạc tiền - Ảnh 2
Tử vi học có nói, kể từ 10h10 ngày mai 4/9, những người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận cũng sẽ được cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn nhiệt huyết với những việc làm của mình. Trong cuộc sống, sự kiên cường và mạnh mẽ của tuổi Dần tạo nhiều động lực cho người khác neo theo. Tuổi Dần luôn tin rằng, mọi sự cố gắng của họ đều được đền đáp xứng đáng, khổ bây giờ nhưng sau này sẽ sung túc đủ đầy.

Tử vi học có nói, bắt đầu từ 10h10 Chủ nhật ngày 4/9, người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp lẫn tài vận. Thời gian trước khó khăn bao nhiêu không biết nhưng sắp tới sẽ được đền đáp xứng đáng với những gì mình đã cố gắng, nỗ lực. Người tuổi Dần vốn mang mệnh giàu có, vì vậy, họ sẽ tìm được cơ hội làm giàu và sẽ thành công. Đặc biệt, tuổi Dần hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện bất ngờ.

Bắt đầu từ 10h10 ngày mai (Chủ nhật ngày 4/9), 3 con giáp có cơ hội bứt phá, cuộc sống sung sướng như tiên, ngồi rung đùi hưởng bạc tiền - Ảnh 3
Tử vi học có nói, bắt đầu từ 10h10 Chủ nhật ngày 4/9, người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp lẫn tài vận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang thứ Năm (25/8/2022), Cát tinh nâng đỡ, sao trời soi chiếu, vận trình 3 con giáp nổi bần bật, tài lộc cầu được ước thấy, may mắn vô song

Bước sang thứ Năm (25/8/2022), Cát tinh nâng đỡ, sao trời soi chiếu, vận trình 3 con giáp nổi bần bật, tài lộc cầu được ước thấy, may mắn vô song

Bước sang thứ Năm 25/8/2022 đối với 3 con giáp này sẽ là cột mốc vàng để họ biến giấc mơ thành hiện thực, tiền tài mong cầu bao lâu đổ về lũ lượt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi thứ 7 tử vi ngày 3/9 tử vi hôm nay # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng