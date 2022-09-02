Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng: 3 con giáp được Ngọc Hoàng ban lộc, Thần phật chở che, làm ăn phát tài, tiền vàng chật két, hỷ sự bội thu, phú quý chảy thành dòng

Tử vi 12 con giáp chúc mừng ngày mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng 3 con giáp ăn nên làm ra, phú quý chất đầy mình, mọi nỗ lực đều được đền đáp.
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Tuổi Tỵ
Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, vận may bất ngờ xuất hiện giúp tuổi Tỵ "đổi đời", mọi việc diễn ra theo chiều hướng tích cực. Nhờ thế, tuổi Tỵ tràn đầy năng lượng và sức sống. Chỉ cần thêm một chút nỗ lực, cố gắng, tài vận của con giáp này sẽ bùng nổ rực rỡ hơn, giúp bản mệnh kiếm được nhiều tiền của.
Tử vi dự báo rằng, sớm thôi, tuổi Tỵ sẽ thoát khỏi những khó khăn, trắc trở. Bước sang tháng 9, vận may nở rộ đối với con giáp này. Đây là thời khắc quan trọng trong cuộc đời của bạn. Con giáp này có khả năng gặp được quý nhân. Đây là người sẽ giúp bản mệnh tạo nên thành công lớn, kiếm được bộn tiền, thậm chí việc thăng quan tiến chức cũng diễn ra suôn sẻ.
Tuổi Mão
Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, con giáp tuổi Mão không chỉ nhận được sự trợ giúp của quý nhân, mà còn được thần tài chiếu cố. Chính vì thế, con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh dự báo sẽ xuôi chèo mát mái, gặp nhiều thuận lợi hiếm có.
Người tuổi Mão vốn lại thông minh, linh hoạt, cần cù và chăm chỉ, nên nếu tuổi Mão biết nắm bắt kịp thời và tận dụng triệt để thời cơ thuận lợi này, thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.
Thời gian vừa qua vận trình của người tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực. Đó là nhờ bản mệnh có nhiều ngôi sao may mắn soi chiếu. Con giáp này cũng được dự báo thời gian tới làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, nhất là về tài lộc.
Những người tuổi Mão cũng khá hài hước và thích kết bạn. Đi tới đâu họ cũng thường được bạn bè và nhiều người biết đến. Người khác thường dùng lời tốt đẹp để nhắc đến họ.
Tuổi Thân
Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, được sự hậu thuẫn của Thần Tài nên may mắn tài lộc sẽ còn nhiều hơn giúp Thân rủng rỉnh tiền bạc, gặt hái được nhiều thành công. Con giáp này được dự báo làm gì cũng suôn sẻ hơn trước, các mối quan hệ có bước tiến triển mới.
Theo tử vi 12 con giáp, trong mắt mọi người, con giáp tuổi Thân là người tài giỏi, hoạt bát. Họ sở hữu năng lực vượt trội, lại kiên trì trong công việc. Khi đã xác định được mục tiêu, con giáp này luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đó.
Khi gặp khó khăn, người tuổi này luôn giữ được bình tĩnh và luôn tìm nhiều cách để vượt qua khó khăn, thử thách. Không những thế, con giáp này còn là người biết người biết ta, biết đối nhân xử thế nên nhận được sự yêu mến, tôn trọng của mọi người.
Thời gian tới đây, những người cầm tinh con khỉ sẽ có công việc, sự nghiệp suôn sẻ. Trong khoảng thời gian này, họ nhận được nhiều cơ hội tiến thân, phát triển sự nghiệp. Con giáp này đi xa làm ăn sẽ thêm phúc, thêm lộc.
Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng có thêm mối quan hệ, ký được những hợp đồng quan trọng. Người tuổi này được Thần Tài che chở nên tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm