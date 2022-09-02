Đúng 12h trưa mai (3/9), Ngọc Hoàng chỉ mặt, 3 con giáp "hái ra tiền", sự nghiệp suôn sẻ, tiền của dư dả, cứ vơi lại đầy, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đồng thời lại có cục diện lục hợp nên con giáp này có nhiều cơ hội phát huy được hết tài năng của bản thân, từ đó khẳng định vị thế trong công việc.

Người tuổi Hợi có địa chi là Hợi Thủy cùng với Thái Tuế tạo thành cục diện Hợi Dần tương hợp hóa mộc.

Đặc biệt, sau thời gian này sẽ còn rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Hợi cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Đúng 12h trưa mai (3/9), công việc của tuổi Hợi sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ, tuy bận rộn, vất vả hơn phải bỏ ra nhiều công sức hơn nhưng kết quả thu về lại rực rỡ và thành công gấp bội năm trước. Vận số người tuổi mày còn được xem như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Tuổi Sửu

Sửu có tình hình tài chính ổn định và tăng tiến, không phải lo túng thiếu đúng 12h trưa mai (3/9). Bạn cần phát huy điểm mạnh của mình đúng lúc để có thể cải thiện túi tiền của mình.

Người làm công ăn lương có thể tin rằng, chỉ cần bạn luôn chăm chỉ, cần cù chịu khó thì chắc chắn, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Với người làm ăn kinh doanh, mọi việc tiến triển ổn định, khách hàng, đối tác không có nhiều sự biến động, chỉ cần bạn tập trung làm việc, giữ vững chữ tín của mình thì không có gì đáng lo.

Khí cát đong đầy với Sửu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu thường rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử khéo léo nên ai cũng yêu mến. Người tuổi Dậu họ hiểu rõ khả năng của mình, nói chuyện tuy nhanh nhưng đều là tâm đắc phật, nên trong cuộc sống Dậu dễ dàng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu là con giáp may mắn sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim, rũ sạch vận xui đeo bám bấy lâu nay. Vận tiền tài của Dậu đổ về, tiền của nhiều đến nỗi tiêu không hết, lộc lá chất thành núi.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, con giáp tuổi Dậu có nhiều cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình nên vận trình ngày càng đi lên. Nhờ sự bản lĩnh cao ngút trời nên tiền bạc cứ tăng lên không ngừng, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm