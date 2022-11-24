Mùng 1/11 Âm lịch hoan hỷ, khởi khí khai lộc, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, đánh bay vận xui, dễ có trong tay bạc tỷ, cơ duyên trúng vé số độc đắc, giàu sang phú quý, vạn sự hanh thông vào tháng mới

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 05:05

Bắt đầu từ hôm nay, 3 con giáp sau sẽ đón nhận một tháng mới đầy giàu sang sung túc, chuẩn bị đón một cái Tết linh đình. Cùng xem nhé!

Tuổi Thìn

Nếu như thời gian trước có nhiều thử thách đối với tuổi Thìn thì từ tháng 11 Âm lịch lại là một sự bù đắp tốt cho bản mệnh này khi họ sẽ đón nhận một cơ hội kiếm tiền mới. Cơ hội này có thể được mang tới bởi chính người thân trong gia đình họ. Có thể bạn sẽ cùng hùn tiền với họ để mua một dự án bất động sản và sẽ sớm thu được một khoản lợi nhuận. Tất nhiên, vì đây là công việc kinh doanh nên bạn cũng hãy cẩn trọng trong mọi khâu để có kết quả tốt nhất nhé. Dù sao đây cũng là 1 cơ may tốt về tài chính nên tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần nhé.

Về đường tình duyên, những người tuổi Thìn cần chú ý vì sẽ có đối tượng tỏ tình với bạn và muốn được hẹn hò với bạn. Vận đào hoa rực rỡ, nếu bản mệnh này đang có ý định tìm ý trung nhân thì đây là một dịp rất tốt để họ cho bản thân và đối phương một cơ hội. 

Mùng 1/11 Âm lịch hoan hỷ, khởi khí khai lộc, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, đánh bay vận xui, dễ có trong tay bạc tỷ, cơ duyên trúng vé số độc đắc, giàu sang phú quý, vạn sự hanh thông vào tháng mới - Ảnh 1
Nếu như thời gian trước có nhiều thử thách đối với tuổi Thìn thì từ tháng 11 Âm lịch lại là một sự bù đắp tốt cho bản mệnh này/ Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mùng 1/11 Âm lịch này, thu nhập của tuổi Hợi càng nâng cao. Và ngay trong tháng mới này, tuổi Hợi sẽ còn có cơ hội tỏa sáng ở trước đám đông và việc làm này cũng ít nhiều giúp ích cho sự thành công trong sự nghiệp của họ. Có thể họ sẽ phát biểu mở màn một sự kiện nào đó. Với người tuổi Hợi, việc nói ở nơi đông người chẳng có gì khó khăn, vì họ vốn luôn là những người tự tin và thích được khẳng định bản thân. Những tiếng vỗ tay của khán giả sẽ luôn là động lực để họ cố gắng nhiều hơn.

Những may mắn nho nhỏ sẽ thi nhau tìm đến với bản mệnh này, giúp họ có 1 cuộc sống dễ thở và hài lòng hơn, từ chuyện tiền nong, công việc cho đến chuyện tình cảm. Xin chúc mừng tuổi Hợi nhé.

Mùng 1/11 Âm lịch hoan hỷ, khởi khí khai lộc, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, đánh bay vận xui, dễ có trong tay bạc tỷ, cơ duyên trúng vé số độc đắc, giàu sang phú quý, vạn sự hanh thông vào tháng mới - Ảnh 2
Mùng 1/11 Âm lịch này, thu nhập của tuổi Hợi càng nâng cao. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần đều là những người nổi tiếng hào phóng, tham vọng, dám thử thách bản thân, có tinh thần trách nhiệm cao, hay gặp nhiều may mắn.

Mùng 1/11 Âm lịch này, mọi mặt trong đời sống của người tuổi Dần đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công. Vận may về tài lộc sẽ lên cao ngất ngưởng, tiền bạc đổ về như thác nước, không muốn giàu cũng không được. Vận đào hoa cực mạnh, những người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, đời sống gia đình vô cùng hạnh phúc, êm ấm. 

Về mặt sự nghiệp, trong khoảng thời gian này, người tuổi Dần sẽ có cơ hội làm nên “bước chuyển mình” trong sự nghiệp, lập được thành tích đáng nể. 

Tuy nhiên, với bản tính tham vọng vốn có, người tuổi Dần nên biết tiết chế, tránh để tâm lý ganh đua lấn át lý trí, thay vào đó, hãy lên kế hoạch cẩn thận và chi tiết cho những dự định của bản thân và giữ tâm lý vững vàng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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