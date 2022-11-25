Mồng 1 lộc đến, mồng 2 vàng vào, 3 con giáp đón 2 ngày đầu tháng 11 âm lịch giàu sang hết nấc, tài lộc đạt đỉnh, THẦN TÀI dẫn lối tiến thân

Những người tuổi Hợi thường được nhiều người yêu mến, gặp may mắn trong cuộc sống nhờ đặc điểm tính cách giản dị, dễ hòa đồng khi tiếp xúc với người khác. Người thuộc con giáp này thường sở hữu sức hút cá nhân đặc biệt, có ưu điểm riêng và tạo dấu ấn trong mắt người khác.

Người ngoài nhìn vào thường nghĩ họ an nhàn, sung sướng nhưng thực chất người tuổi Hợi luôn sống rất nghiêm túc, chân thành. Họ dùng hành động để chứng minh năng lực cũng như tình cảm của bản thân. Khi thiếu sót ở mặt nào, họ cũng âm thầm tôi luyện kỹ năng. Con giáp này ít “kêu nghèo kể khổ”, thể hiện sự khó khăn, vất vả ra ngoài cho người khác xem, đồng thời cũng không khoe khoang về bản thân.

Chính vì thế, họ có nhân duyên tốt đẹp. Trong giai đoạn tới, khi gặp nhiều quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi sẽ quản lý tốt mọi việc, làm việc gì cũng tốt trong các khía cạnh của cuộc sống, sự nghiệp.

Tính cách lạc quan, rộng lượng giúp họ vượt qua những khó khăn trước mắt để giành được “trái ngọt” về sau. Những người có chí tiến thủ sẽ biết tận dụng các cơ hội “đổi đời”, chứng kiến tài lộc có bước nhảy vọt.

Tuổi Tỵ

Con giáp may mắn vào 2 ngày đầu tháng 11 âm lịch gọi tên người tuổi Tỵ. Bạn có được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp ghi ấn tượng với những khách hàng tiềm năng, tạo hiệu quả tốt cho công việc.

Bản mệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn.

Đây cũng là lúc của những khoản đầu tư lớn, tuy nhiên nên lắng nghe cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định.

Dự báo bạn cực kỳ tỏa sáng về mặt ngoại hình. Bạn không ngại thử những phong cách mới mẻ hay phối lại những bộ cánh bạn đã để quên quá lâu trong tủ đồ, nhờ đó mà bạn trở thành trung tâm ở bất cứ đâu.

Người độc thân thậm chí nhận được lời bày tỏ của một người nào đó mà bạn không ngờ đến. Với những ai đã tìm được nửa kia, hai người sẽ có những trải nghiệm hẹn hò vô cùng mới mẻ, từ đó tạo thêm được những kỉ niệm đáng nhớ. Quan hệ giữa cả hai đang ngày một gắn bó.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Dù làm nghề gì và trong lĩnh vực nào, con giáp này cũng có thể nhanh chóng thích nghi và đạt vị trí nhất định. Tất nhiên, cũng có thời điểm tuổi Mùi gặp phải vận xui, công sức bỏ ra nhiều nhưng thành quả không đạt như ý muốn.

Tử vi dự báo rằng, tuổi Mùi sẽ thoát khỏi hạn của năm cũ và đón nhận vận trình suôn sẻ, khả quan hơn.

Vào 2 ngày đầu tháng 11 âm lịch, cuộc sống của tuổi Mùi có những chuyển biến tích cực trong nhiều phương diện, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Bản mệnh có cơ hội mở mang thêm công việc, có dấu hiệu phát đạt trong kinh doanh, thu về lợi nhuận lớn.

Dù làm công ăn lương hay khởi nghiệp, tuổi Mùi đều có thể gặp được cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ, phát huy hết năng lực, con giáp này có thể gây dựng sự nghiệp vững chắc, tiền tài ngày một nhiều. Người làm ăn kinh doanh được Thần Tài chiếu cố. Người làm côn ăn lương cũng có thể được cân nhắc lên vị trí cao hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.