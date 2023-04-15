Có thể bạn sẽ rất sốc khi mơ thấy mình bị kẻ trộm dùng dao đâm bị thương, nhưng đừng lo lắng, đây là một giấc mơ rất tốt. Giấc mơ này là điềm báo rằng những điều ước hoặc mong muốn của bạn trở thành sự thật, những việc bạn đang làm hiện tại cũng sẽ diễn ra tốt đẹp và gia đình của bạn cũng sẽ hạnh phúc, bình an.

Mơ thấy mình bị kẻ trộm đâm/ mơ thấy kẻ trộm dùng dao tấn công mình

Giấc mơ này trông giống như một giấc mơ xấu, nhưng bất ngờ thay đây là giấc mơ mang ý nghĩa tốt lành. Giấc mơ này là điềm báo rằng bạn đang làm tốt và sẽ sớm giàu có. Bên cạnh đó, món đồ trong giấc mơ bị trộm càng đắt thì sẽ càng tốt lành.

Mơ thấy tên trộm trộm tiền hoặc đồ quan trọng trong nhà của mình

Mơ thấy mình bắt được trộm

Nằm mơ thấy mình bắt được một tên trộm thì đây là một giấc mơ có điềm báo là những gì bạn đang làm hiện tại sẽ trở nên thành công rực rỡ. Nếu bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi, thì bạn sẽ đạt được kết quả tốt. Còn nếu bạn đang kinh doanh, công ty của bạn sẽ vô cùng phát đạt.

Mơ thấy một tên trộm vào nhà và theo dõi bạn

Ảnh minh họa: Internet

Đây là giấc mơ mang điềm báo rằng tất cả những việc gây khó khăn cho bạn sẽ được giải quyết êm đẹp. Gia đình bạn sẽ vô cùng hòa thuận và nếu sức khỏe của bạn không tốt, bạn cũng sẽ bình phục.

Mơ thấy mình là một tên trộm và đi ăn cắp đồ

Giấc mơ này là điềm báo rằng những việc hiện tại mà bạn đang làm sẽ diễn ra tốt đẹp hơn cả mong đợi. Nếu bạn mơ thấy giấc mơ này thì vận may sẽ đến và giúp mọi việc bạn làm đều như ý.

Mơ thấy mình bắt hụt tên trộm

Đây là giấc mơ phản ánh tình trạng của bạn, đang nản lòng khi không thực hiện được việc gì đó. Sẽ có một hoặc hai rắc rối nữa sẽ đến với bạn.

Mơ thấy bị kẻ trộm cầm vũ khí và đe dọa bạn

Giấc mơ này là điềm báo rằng những công việc hiện tại bạn đang làm sẽ gặp trục trặc. Do đó, sức khỏe của bạn có thể giảm sút và nỗi đau tinh thần có thể trở nên trầm trọng hơn, vì vậy khi mơ thấy giấc mơ này bạn phải hết sức thận trọng.

Mơ thấy mình bị nhầm là kẻ trộm

Ảnh minh họa: Internet

Nằm mơ thấy mình bị nhầm là kẻ trộm là điềm báo rằng sẽ có những tin đồn không hay về những lời nói hoặc hành động của bạn. Bạn hãy luôn cẩn thận với lời nói và hành động của mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm