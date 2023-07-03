Thứ Hai ngày 03/07/2023 này, công việc Tuổi Dần cũng đang tiến triển rất tốt, bởi Tuổi Dần không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi.

Sức khỏe không có gì đáng ngại, nhiệt độ đã giảm hơn so với các ngày trước đó nên bạn cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn nhiều.

Trong chuyện tình cảm, vận tình duyên không tốt trong Thứ Hai này, bạn có những xung đột với người mình yêu, khi mà một bên muốn được đáp ứng nhu cầu cảm xúc, trong khi bên kia lại quá lí trí mà từ chối. Chẳng có gì quá bất ngờ bởi bạn vốn là người sống thiên về tình cảm hơn lí trí.

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Tuổi Sửu

Chính Quan soi đường chỉ lối, người tuổi Sửu dễ dàng gặt hái được thành công trên con đường sự nghiệp. Sự cố gắng, nỗ lực của bạn suốt thời gian qua đã được trả công xứng đáng, nay là lúc bạn thoải mái tận hưởng thành quả của mình.

Với người làm lãnh đạo, bạn tìm ra những định hướng đúng đắn, giúp tập thể nhanh chóng giải quyết khó khăn và hướng tới những mục tiêu mới. Càng làm lâu, bạn lại càng trở thành một người đức cao vọng trọng, nhận được sự khâm phục của nhiều người.

Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

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Tuổi Ngọ

Tiếp nối tử vi hàng ngày 8/6/2023 của 12 con giáp, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ làm việc cực kì chăm chỉ. Nếu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bạn sẽ chứng minh được giá trị của mình với tập thể và khả năng thăng tiến là rất cao.



Hôm nay cũng là ngày thích hợp để người làm kinh tế mở rộng quan hệ xã giao và kí kết hợp đồng. Đôi bên có cùng mục tiêu, cùng cách thức làm việc thì sẽ hợp tác vô cùng ăn ý, đem lại lợi nhuận nhiều hơn so với dự kiến.



Hỏa sinh Thổ, người độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng khá lý tưởng. Bạn nên thử cởi mở và trò chuyện với đối phương, biết đâu bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều suy nghĩ, quan điểm trùng hợp với mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.