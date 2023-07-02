Thiên Ấn mang lại động lực nên tuổi Mùi trở nên vui vẻ, thoải mái hơn. Thậm chí, lúc này bạn sẽ có cảm hứng tân trang lại góc sinh hoạt của mình. Một số món nội thất xinh xắn hoặc một màu sơn mới cũng đủ mang đến sự khác biệt cho căn phòng của bạn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, nay ngày 15 âm lịch nhân thần ở phía trong xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Ngũ hành tương sinh cho thấy đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi trải lòng với nhau về quá khứ và cả những tổn thương trong thời gian qua. Sự gần gũi về mặt cảm xúc sẽ giúp hai bạn hàn gắn những vết nứt trong mối quan hệ hiện tại.

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Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo Chủ nhật ngày 2/7/2023, tuổi Thìn tự tin khi nhận được sự ủng hộ, động viên của người thân và bạn bè. Nhờ vậy mà những việc con giáp này đang làm được họ tạo điều kiện tốt nhất có thể.

Bản mệnh có thể nhận ra đây cũng là thời điểm tuyệt vời nhất để tìm thấy sự cân bằng giữa đời sống cá nhân và sự nghiệp. Hãy nhìn bức tranh tổng thể, cảm nhận xem điều gì đang thực sự cần ưu tiên, sau đó phân bổ thời gian linh hoạt cho chúng.

Những tín hiệu tích cực cũng đến trên phương diện tình cảm. Người độc thân có thể dễ dàng thu hút những mối quan hệ mới. Vì vậy, hãy linh động dành thêm quỹ thời gian cho những buổi hò hẹn thú vị.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào hôm nay Chủ Nhật 02/07/2023, Tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân Tuổi Tỵ thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi Tuổi Tỵ khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Phương diện tình cảm của Tuổi Tỵ lại có chiều hướng bất ổn. Con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.