Mèo trắng vào nhà là điềm gì? Tốt hay xấu cho gia chủ

Bỗng 1 ngày bạn thấy có 1 chú mèo trắng chạy vào trong nhà bạn khiến bạn cảm thấy lo lắng. Vậy mèo trắng vào nhà là điềm gì ? Hãy xem nội dung bài viết sau đây để giải đáp thắc mắc trên

Mèo là loài động vật quen thuộc, có trong nhiều gia đình, nhưng thật ra nguồn gốc của chúng vẫn là loài hoang dã, được con người nuôi và thuần phục để phục vụ cho mình nên được gọi là mèo nhà.

Bỗng 1 ngày có 1 chú mèo trắng vào nhà làm bạn lo lắng, thắc mắc mèo trắng vào nhà điềm gì? Liệu có mang lại những điều không tốt cho gia đình bạn hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần đầu nội dung bài viết.

Tên gọi của mèo thường do gia chủ đặt tên hoặc cũng có thể dựa vào màu lông của chúng. Cụ thể như mèo vàng, mèo đen, mèo trắng hay mèo tam thể… Chúng chỉ có sự khác nhau về màu lông còn các đặc tính khác là giống nhau.

Mèo trắng là vật nuôi thân thuộc trong các gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Trong dân gian đã từng truyền câu “mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” cho rằng khi mèo trắng chạy vào nhà là một điềm xấu, không tốt cho gia chủ và các thành viên trong gia đình.

Vậy khi thấy mèo trắng chạy vào nhà là điềm gì? Mèo trắng biểu thị vận hạn xui xẻo sẽ đến có thể là cái chết, chuyện chẳng lành có thể xảy đến trong gia đình.

Mèo trắng vào nhà thường mang lại vận hạn xui xẻo cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra theo tập tính của các con vật thì mèo và chó cũng có sự khác nhau:

Trong quá trình nuôi dưỡng, con người phát hiện ra rằng chó rất trung thành với chủ, không bỏ chủ cho dù chủ có nghèo, có đói, thậm chí khi chủ chết chó còn buồn bã, bỏ ăn. Ngược hẳn với chó, mèo là loài khi có ăn thì ở lại, mà không có ăn thì bỏ đi tìm nơi khác có thức ăn. Chính vì điều này mà người ta liên tưởng đến sự mất mát, cụ thể ở đây là của cải, làm cho gia đình hao tốn tài sản.

Hiện nay có những giống chó được huấn luyện làm chó nghiệp vụ, giúp đỡ cho các cuộc phá án hình sự quan trọng bởi chó có trí nhớ tốt và khả năng đánh hơi tuyệt vời.

Qua đây bạn cũng đã phần nào giải thích được thắc mắc mèo trắng vào nhà tốt hay xấu khi thấy con vật này đến nhà của bạn.

Ngoài ra bạn cũng có thể trả lời cho câu hỏi mèo trắng vào nhà có ý nghĩa gì dựa vào ảnh hưởng của các trường khí do chó và mèo mang lại. Cụ thể:

Mèo và chó đều là những loài động vật có mối linh cảm lớn, đặc biệt là chó có thể biết trước được điều xấu xảy ra với chủ mình.

Các nghiên cứu, quan sát khoa học đã chỉ ra rằng, mèo rất thích các khu vực có trường khí xấu, bức xạ không tốt, khả năng linh cảm của mèo hay báo những tin xấu khiến người không thích, sợ hãi. Ngược lại, chó lại thích đến các khu vực có từ trường tốt.

Mèo trắng thích các khu vực có trường khí xấu - Ảnh minh họa: Internet

Một số quan niệm còn chỉ ra sự không may mắn nghi nghe tiếng kêu của mèo như: mèo kêu meo meo nghe như là nghèo, nghèo. Ngược lại con chó có tiếng sủa gâu gâu cũng đồng thanh với giầu, giầu. Tuy nhiên đây chỉ là là những suy luận mang tính giải trí, không thực sự có 1 cơ sở, căn cứ rõ ràng nào.

Qua những phân tích ở trên thì bạn đọc có thể thấy khi mèo trắng đến nhà thường mang lại những điều không thực sự tốt cho gia chủ. Tuy nhiên vấn đề mèo trắng vào nhà có sao không thì còn phụ thuộc vào quan niệm của từng người. Bởi chó hay mèo thì cũng là những con vật nuôi thân thiện với con người, chúng ta không nên đặt nặng vấn đề có điềm báo trên từng con vật nuôi này.

Nếu bạn là người không quá duy tâm hay quan trọng hóa vấn đề thì việc mèo hay chó vào nhà cũng sẽ trở nên bình thường. Mọi sự tốt, xấu, hên hay xui là do chủ quan của con người, tại các quyết định hàng ngày của mỗi người, chứ không liên quan gì đến các con vật đáng yêu này.

Không nên quá lo lắng khi mèo trắng vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cần làm gì khi mèo trắng vào nhà

Nếu bạn cảm thấy không yên tâm, đặc biệt khi mùng 1 mèo trắng vào nhà thì theo quan niệm dân gian bạn có thể sử dụng muối mặn để xua đuổi tà ma, vận khí xấu để mang lại may mắn cho gia đình.

Nhiều người quan niệm nếu thấy mèo trắng chạy vào nhà hoặc gần đây bạn cảm thấy có nhiều điều không may mắn trong cuộc sống thì hãy bốc một nắm muối và ném qua bên vai trái của mình. Điều này sẽ giúp bạn thay đổi được cục diện, ngăn chặn xui xẻo.

Ngoài ra cách hóa giải khi mèo trắng chạy vào nhà khác để giúp bạn cảm thấy yên tâm là bạn hãy xua đuổi chúng ra khỏi nhà. Đồng thời, bạn cũng cần xem lại việc thờ cúng tâm linh trong nhà, cách bố trí lại không gian thờ và thành tâm hương khói hơn vào những ngày Rằm, mùng Một để tránh những điều không may cho gia đình.

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Nên thành tâm hương khói tâm linh trong nhà khi có mèo trắng đến nhà - Ảnh minh họa: Internet

Qua nội dung bài viết bạn đọc đã được giải đáp thắc mắc mèo trắng vào nhà là điềm gì? Đây có thể là báo hiệu một điều không may có thể xảy đến với gia đình bạn. Tuy nhiên bạn cũng không nên quá lo lắng bởi suy cho cùng Mèo vẫn là loại vật đáng yêu và thân thiện với con người.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.