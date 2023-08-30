Mệnh trời đã định, 3 con giáp làm ăn sinh lời cực đỉnh từ ngày 31/8 đến ngày 5/9: Cầu duyên hữu duyên, tài chính tăng gấp bội, giàu có chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 30/08/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu có không ai bì kịp từ ngày 31/8 đến ngày 5/9, vận may bám lấy không buông.

Tuổi Mão

Khoảng thời gian trước đây, tất cả 12 con giáp đều vướng phải những khó khăn nhất định về công việc, tài chính cũng như đường tình duyên kém may mắn. Người tuổi Mão cũng không phải ngoại lệ khi gặp phải sự cố trì trệ công việc, có nhiều điều muốn làm nhưng tình hình chưa cho phép, hay đơn giản là khả năng của bản thân bị giới hạn do môi trường làm việc hạn chế.

Tuy nhiên, nhìn chung từ ngày 31/8 đến ngày 5/9 sẽ là thời điểm có nhiều cơ hội về tình, tiền, sự nghiệp mở rộng đối với người tuổi Mão. Trước đây có thể tiền bạc đối với người tuổi Mão là thứ gì đó khá "xa xỉ" nhưng trong những ngày này, quý nhân phù trợ sẽ mang theo thần tài, thần may mắn đến với họ để có nhiều sự thay đổi lớn trong vận mệnh tương lai.

Mệnh trời đã định, 3 con giáp làm ăn sinh lời cực đỉnh từ ngày 31/8 đến ngày 5/9: Cầu duyên hữu duyên, tài chính tăng gấp bội, giàu có chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có sức chịu đựng cao trong khoảng thời gian này. Dù trước đây đã có không ít thất bị nhưng con giáp này không để mình sa sút nặng nề, mất tự tin.

Ngược lại, việc chịu một số thất bại và áp lực cho họ thêm nhiều kinh nghiệm để có thể bước những bước vững vàng và tự tin hơn trong tương lai.

Trải qua sóng gió, con giáp tuổi Tuất trở nên mạnh mẽ và dũng cảm, điều này khiến mọi việc của họ trở nên suôn sẻ hơn, cả trong và ngoài nơi làm việc.

Họ là những người đầu tiên đạt được thành công từ ngày 31/8 đến ngày 5/9. Con giáp này không chỉ có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu của mình ở nơi làm việc mà còn sử dụng tốt sự khôn ngoan để có được sự tin tưởng của người khác. Tương lai của con giáp tuổi Tuất sẽ vô cùng đáng mong đợi.

Mệnh trời đã định, 3 con giáp làm ăn sinh lời cực đỉnh từ ngày 31/8 đến ngày 5/9: Cầu duyên hữu duyên, tài chính tăng gấp bội, giàu có chóng mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi dự báo rằng, từ ngày 31/8 đến ngày 5/9, tuổi Tý sẽ là một trong những cái tên nằm trong danh sách con giáp giàu sang, thành đạt hơn người.

Đa số người tuổi Tý đều thông minh, hóm hỉnh, có giác quan thứ sau nhạy bén. Trong công việc, tuổi Tý là người vững chí, bền ga, không ngại khó khăn. Con giáp này không ngừng phấn đấu vươn lên, kiên trì thực hiện mục tiêu đã đặt ra nên thành công là điều sớm muộn.

Trong khoảng thời gian này, tuổi Tý sẽ có sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hưng thịnh. Đây là thời điểm vận khí của con giáp này đạt mức cực thịnh, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc tăng lên rõ rệt.

Mệnh trời đã định, 3 con giáp làm ăn sinh lời cực đỉnh từ ngày 31/8 đến ngày 5/9: Cầu duyên hữu duyên, tài chính tăng gấp bội, giàu có chóng mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 31/8/2023, 3 con giáp may mắn hơn người, lộc lá đầy nhà, tiền bạc rủng rỉnh 

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 31/8/2023, 3 con giáp may mắn hơn người, lộc lá đầy nhà, tiền bạc rủng rỉnh 

Chúc mừng 3 con giáp đúng ngày mai, thứ 5 ngày 31/8/2023, sẽ thu hết lộc trời, may mắn hơn người, tiền bạc rủng rỉnh khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 30/8 tu vi ngay 31/8 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 12 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 12 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe