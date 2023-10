Mệnh Thủy hợp số mấy? Ứng dụng con số hợp mệnh Thủy như thế nào?

Trong cuộc sống, có rất nhiều sự lựa chọn liên quan đến các con số. Và ở những lựa chọn đó, nếu biết cách ứng dụng con số may mắn thì sẽ gia tăng cơ hội thành công. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu mệnh Thủy hợp số nào cũng như những ứng dụng con số may mắn của người mệnh Thủy vào cuộc sống!

Mệnh Thủy hợp số mấy? Chọn sim hợp mệnh Thủy theo con số may mắn được không?

Trước khi tìm hiểu người con số hợp mệnh Thủy thì chúng ta cùng điểm qua một chút về cơ sở để xác định con số may mắn của người mệnh Thủy. Cơ sở xác định mệnh Thủy hợp số nào thì cần xét theo mối quan hệ về ngũ hành. Mỗi con số sẽ thuộc một ngũ hành khác nhau và có tác động nhất định lên bản mệnh của con người, con số được đánh giá là hợp mệnh khi thuộc ngũ hành tương sinh hay thuộc vào ngũ hành tương trợ với bản mệnh.

Cụ thể, nếu con số thuộc ngũ hành tương sinh, tương trợ với bản mệnh người dùng thì sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Ngược lại, nếu con số thuộc ngũ hành tương khắc với bản mệnh người dùng thì có thể mang đến nhiều rủi ro, trắc trở. Xét cụ thể vào người mệnh Thủy thì con số ngũ hành Kim tương sinh ra mệnh Thủy, con số ngũ hành Thủy tương trợ cho mệnh Thủy. Như vậy, trả lời cho câu hỏi mệnh Thủy hợp số mấy được xác định như sau:

- Con số tương sinh với người mệnh Thủy là số 6 và 7 (thuộc ngũ hành Kim), đây là những con số được đánh giá hợp nhất với người mệnh này. Trong đó:

+ Số 6: Theo quan niệm dân gian số 6 đều mang ý nghĩa rất tốt đẹp. Theo đó số 6 có nghĩa là Lộc lá, là sự thịnh vượng, tiền tài, vật chất. Ngoài ra, số 6 còn có nghĩa là tiền tài, sinh lợi, phú quý. Chính bởi vậy, sở hữu con số 6 sẽ giúp người mệnh Thủy có công việc kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, lợi nhuận cao.

+ Số 7: Theo quan niệm dân gian, số 7 là sự mất mát, rủi ro do nó có cách phát âm theo tiếng Hoa là “Thất”, đồng âm với thất bại, kém may mắn. Cho nên, nhiều người cho rằng con số 7 không có ý nghĩa tốt đẹp. Tuy nhiên, xét về mặt phong thủy trả lời cho câu hỏi mệnh Thủy hợp số mấy thì số 7 thuộc ngũ hành Kim (tương sinh ra ngũ hành Thủy) giúp gia tăng tài lộc và giúp chủ nhân có cuộc sống được thuận lợi hơn.

- Con số tương hỗ với mệnh Thủy là số 0 và 1 (thuộc ngũ hành Thủy). Ý nghĩa các con số khi người mệnh Thủy sử dụng lần lượt như sau:

+ Số 0: Đối với người mệnh Thủy, con số 0 thuộc ngũ hành Thủy tương trợ với bản mệnh người dùng, giúp chủ nhân mạng Thủy sống lạc quan, tích cực hơn cũng như gạt bỏ được những buồn phiền trong cuộc sống.

+ Số 1: số 1 có nghĩa là độc nhất, là vị trí đầu tiên, tượng trưng cho nhà vô địch. Do đó, sở hữu con số 1 người mệnh Thủy gặp được nhiều may mắn, vươn lên vị trí độc tôn, tối cao, trở thành người chiến thắng và cuộc sống có thêm nhiều niềm vui.

2. Dùng con số hợp mệnh chọn dãy sim hợp tuổi 1982, 1983, 1996, 1997 được không?

Ngoài những ứng dụng trên, sau khi trả lời câu hỏi mệnh Thủy hợp số mấy thì chúng ta có thể áp dụng để chọn sim hợp tuổi. Những người sinh năm 1982, 1983, 1996, 1997 bản mệnh thuộc ngũ hành Thủy, sử dụng con số hợp mệnh rất tốt, tuy nhiên dùng con số này để chọn sim thì không hoàn toàn chính xác. Bởi vì các con số hợp mệnh Thủy chỉ phát huy được tối đa tác dụng khi chúng đúng riêng lẻ một mình, còn khi đặt vào dãy số thì sẽ chịu tác động của các con số khác. Lúc này ý nghĩa của chúng có thể không còn nguyên vẹn như ban đầu. Hơn nữa, một dãy sim có tới 10 số, luận dãy số sim có hợp mệnh Thủy hay không phải luận ý nghĩa đầy đủ của 10 con số này. Luận thiếu sót bất kỳ một số trong dãy số sẽ không thể chọn được sim hợp tuổi cho những người có năm sinh thuộc mệnh Thủy.

Để biết được chính xác sim hợp mệnh Thủy cho từng tuổi là những dãy số nào hoặc bạn muốn kiểm tra xem số điện thoại mình đang sử dụng có hợp mệnh không thì tra cứu ngay tại:

XEM SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI - Phongthuyso.vn

3. Ứng dụng ý nghĩa các con số cho người mệnh Thủy

Qua những phân tích trên chắc hẳn quý bạn đã biết mệnh Thủy hợp số mấy rồi đúng không? Vậy nên ứng dụng các con số hợp mệnh Thủy này vào cuộc sống như thế nào?

- Trước hết, hãy sử dụng khi cần lựa chọn con số may mắn: Trong công việc cũng như trong cuộc sống, có không ít trường hợp người mệnh Thủy có lựa chọn liên quan đến con số. Những lúc này, bạn hãy lựa chọn theo 4 con số may mắn đã nêu trên sẽ giúp bạn có thêm cơ hội may mắn.

- Sử dụng khi chơi các trò chơi liên quan đến các con số: Khi chơi các trò chơi liên quan đến con số, đứng trước rất nhiều sự lựa chọn khác nhau thì các con số hợp mệnh Thủy là ưu tiên hàng đầu. Nhờ tác động tích cực, tương sinh tương hỗ với bản mệnh mà các con số này sẽ kích hoạt may mắn, mang lại nhiều tài lộc.

Hy vọng với những thông tin trên đã giúp quý bạn giải đáp được thắc mắc mệnh Thủy hợp số mấy và có những ứng dụng phù hợp. Sử dụng con số may mắn của người mệnh Thủy chính là cơ hội để gia tăng thêm tài lộc, thăng tiến trong công việc cũng như có thêm nhiều vận may trong cuộc sống, xua đuổi được vận xui và giúp bản mệnh càng thêm vững vàng!