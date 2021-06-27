Tử vi tuần mới (28/6-4/7) của 12 con giáp: Tý tiền vào như nước, Dần tài vận sa sút, Sửu song hỷ lâm môn, Dậu khó giữ tiền trong túi

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 28/6-4/7/2021 chỉ rõ, Tý là con giáp may mắn nhất tuần khi sẽ có tuần mới với tiền vào như nước, cứ vơi lại đầy, Thần Tài ưu ái đặc biệt. Tuy nhiên, Tý đừng vung tay quá trán, cũng đừng hoang phí kẻo hao tổn phúc lộc trời cho, đặc biệt là trong thời điểm người người nhà nhà khó khăn vì dịch bệnh như hiện nay. Tử vi chỉ rõ,, càng về giữa tuần con giáp may mắn này có cơ may gặp mối làm ăn lớn hoặc dự án tiềm năng.

Nhờ sao Chính Tài và sao Thiên Tài chiếu mệnh, tuần mới cuối tháng 6, đầu tháng 7, Sửu sẽ kiếm được khá nhiều tiền. Cứ bước chân ra đường là may mắn ập xuống đầu, lộc lá theo chân nên Sửu chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, đặc biệt là trong các ngày thứ Tư hoặc thứ Sáu. Tình duyên của Sửu cũng êm đềm hạnh phúc, đỏ chót như son khiến ai cũng phải ganh tỵ.

Tuổi Dần

Dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp chỉ rõ, Dần bị sao Tiểu Hao đeo bám nên con giáp sẽ hao tài tốn của, tài vận sa sút. Càng về cuối tuần, Dần càng phải cẩn trọng chuyện tiền nong kẻo chẳng còn đồng nào trong túi. Sao Quả tạ cũng khiến cho Dần dễ gặp vận tiểu nhân, ám vận sự nghiệp. Chỉ cần vượt qua khó khăn, bước sang tuần tiếp theo Dần sẽ lại thêm phúc thêm phần, làm ăn thuận lợi.

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão sẽ phải đối mặt với khá nhiều rắc rối trong công việc từ ngày đầu tuần, vì bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng” nên phải trả giá khá đắt. Tài chính hao hụt do họa thị phi vượng vào người, sự nghiệp của Mão ảnh hưởng nghiêm trọng trong những ngày cuối tuần. May mắn thay, nhờ có quý nhân gia hộ, con giáp này sẽ bình an vô sự, cuối tuần tài vận sẽ bắt đầu khởi sắc lại.

Tuổi Thìn

Vận tiền tài lẫn tình duyên của Thìn sẽ có bước tiến đáng kể trong 7 ngày tới. Cát tinh soi chiếu, cấp trên cất nhắc nên Thìn có cơ hội thăng chức tăng lương, thu nhập từ đó cũng cải thiện đáng kể. Song hỷ lâm môn, Thìn có cơ may gặp được người thương trong thời gian này, dù là mối quan hệ qua mạng xã hội bạn cũng nên chú ý phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình hung cát đan xen nên những ngày đầu tuần của Tỵ khá thuận lợi, từ giữa tuần trở đi tức những ngày cuối tháng 6/2021, Tỵ phải đối mặt với khá nhiều khó khăn. Nếu không đủ dũng khí, gạt bỏ mọi khó khăn để chiến thắng nghịch cảnh, tài vận của Tỵ sẽ tuột dốc thảm hại.

Tuổi Ngọ

Tình duyên đỏ thắm như son, Ngọ và một nửa sẽ hạnh phúc vô cùng trong thời gian "giãn cách xã hội". Không chỉ tình cảm, tài vận của Ngọ cũng hưng vượng bất ngờ, bạc tiền đầy tay. Khổ tận cam lai, sau những khốn khó cơ cực Ngọ sẽ gặp cao nhân chỉ đường đi nước bước, từ đó được tắm trong biển tiền, cứ thế mà giàu ú ụ.

Tuổi Mùi

Xem tử vi tuần mới cho thấy, từ ngày 28/6 trải qua đến những ngày đầu tháng 7/2021, Mùi sẽ đối mặt với hung vận khá lớn, từ tài chính, công việc đến tình cảm đều biến động. Mắc phải sai sót trong công việc, Mùi vừa thất thoát tiền bạc vừa dễ lâm vào cảnh thất tình. Theo tử vi, Mùi cần đề cao cảnh giác, cẩn trọng trước mọi quyết định để không bị kéo vào thị phi, tự hại chính mình.

Tuổi Thân

Trong những ngày đầu tháng 7/2021, nếu đang độc thân thì con giáp này sẽ tìm được chân ái đời mình, tha hồ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc hơn người. Tuy nhiên, công việc của Thân lại không mấy suôn sẻ, gặp họa thị phi. Vì cả nể nên Thân vô tình gây ra những sai lầm không đáng có, bị cấp trên quở trách, rút lại những đề xuất có lợi cho Thân.

Tuổi Dậu

Bị sao Kiếp Tài đeo bám suốt tuần mới nên dù kiếm được rất nhiều tiền, Dậu cũng chẳng giữ được đồng nào, của nả đội nón ra đi. Tử vi tuần mới chỉ rõ, chỉ có cách chăm chỉ làm việc, cố gắng vượt qua giai đoạn vận hạn, Dậu mới có cơ may kéo được thần may mắn về nhà để cải thiện tình hình tài chính trong tháng 7.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới cho hay, được quý nhân giúp đỡ, cấp trên trọng dụng nên trong 7 ngày tới, Tuất sẽ quơ tay là có tiền, muốn nghèo cũng chẳng được. Càng về cuối tuần, con giáp tuổi Tuất càng làm ăn tấn tới, phải thức trắng đêm để đếm tiền mới xuể. Song hỷ lâm môn, con giáp này sẽ có tin vui trong chuyện tình cảm.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới cho hay, trong những ngày cuối tháng 6 này, Hợi phải chú trọng việc giữ gìn sức khỏe, cẩn thận khi ra đường để đảm bảo an toàn. Tài lộc sa sút nên con giáp tuổi Hợi sẽ có 7 ngày tới khá chông gai, chật vật. Thế nên, Hợi hãy học cách chi tiêu khoa học để không lâm vào cảnh cháy túi trong giai đoạn sắp tới.

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