Tử vi tuần mới (28/6-4/7) của 12 con giáp: Tý tiền vào như nước, Dần tài vận sa sút, Sửu song hỷ lâm môn, Dậu khó giữ tiền trong túi

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 28/6-4/7/2021 chỉ rõ, Tý là con giáp may mắn nhất tuần khi sẽ có tuần mới với tiền vào như nước, cứ vơi lại đầy, Thần Tài ưu ái đặc biệt. Tuy nhiên, Tý đừng vung tay quá trán, cũng đừng hoang phí kẻo hao tổn phúc lộc trời cho, đặc biệt là trong thời điểm người người nhà nhà khó khăn vì dịch bệnh như hiện nay. Tử vi chỉ rõ,, càng về giữa tuần con giáp may mắn này có cơ may gặp mối làm ăn lớn hoặc dự án tiềm năng.