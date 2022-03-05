Mây mù giăng lối, những con giáp xui xẻo sau sẽ tai ương dồn dập, khó khăn chồng chất, kẻo gặp tiểu nhân quấy phá trong 2 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 05/03/2022 06:29

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tai ương dồn dập, khó khăn chồng chất, kẻo gặp tiểu nhân quấy phá trong 2 tuần tới.

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc của con giáp xui xẻo này có điềm báo chẳng lành, những thành công của người tuổi Mão khiến cho không ít kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ. Nguồn tài chính dồi dào cũng là mục tiêu để người này nhòm ngó tới và lên kế hoạch chiếm đoạt, khiến bản mệnh có thể rơi vào tình trạng hao hụt tiền bạc nhanh chóng.

Đồng thời, bạn nên chú ý đến những mối quan hệ xung quanh mình. Bạn chỉ nên tin tưởng vào lời nói của những người thực sự thân thiết và bỏ ngoài tai những lời bàn tán. Đó chỉ là những lời thị phi làm lung lạc ý chí của tuổi Mão mà thôi.

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Sắp tới, những thành công của người tuổi Mão khiến cho không ít kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ bị tiểu nhân quấy phá hoặc có người gây khó dễ cho công việc. Bản mệnh phải hết sức chú ý để bảo toàn công việc cũng như tình cảm, sơ hở một chút cũng tạo thời cơ cho kẻ xấu muốn phá vỡ những gì bản mệnh đang có.

Ngoài ra, nhiều rắc rối xảy ra liên tiếp khiến bạn không kịp trở tay, vì thế cần phải có lòng đề phòng tiểu nhân quấy nhiễu. Bạn chớ nên hành động bốc đồng, xốc nổi khi tiểu nhân buông lời khích bác. 

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Người tuổi Tỵ bị tiểu nhân quấy phá hoặc có người gây khó dễ cho công việc - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Thiên Quan và Thương Quan cho thấy bạn dễ gặp mâu thuẫn với cấp trên. Kiếp Tài và Tỷ Kiên cho thấy người tuổi Thân cũng chẳng hề hòa hợp với đồng nghiệp. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, bạn có thể trở thành con giáp khó thăng tiến trong thời gian tới.

Do ngũ hành tương xung nên chuyện tình cảm của bạn cũng gặp phải những nỗi buồn khó diễn tả. Dù bản mệnh và đối phương yêu thương nhau nhưng lại phải chịu khá nhiều sự phản đối từ những người thân thiết, bạn bè xung quanh, thậm chí có những người chỉ chờ thời cơ gây sóng gió làm lung lay tình yêu của hai người.

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Kiếp Tài và Tỷ Kiên cho thấy người tuổi Thân cũng chẳng hề hòa hợp với đồng nghiệp - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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