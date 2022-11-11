May mắn đã chớ lại thêm sang giàu, 3 con giáp này "uống no lộc Trời", càng về cuối năm càng phất lên phơi phới, đếm tiền mỏi tay, vàng đeo trĩu cổ

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 14:20

Càng về cuối năm những con giáp này còn đón nhận thêm nhiều niềm vui và may mắn, không những vậy mà lộc giàu sang cũng đỏ chẳng kém cạnh.

Tuổi Sửu

Càng về cuối năm 2022, đường tài lộc của tuổi Sửu phát triển càng tốt. Họ được Thiên Tài trợ mệnh nên có lộc lá trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán hoặc tăng thêm nguồn thu phụ, nghề tay trái.

May mắn đã chớ lại thêm sang giàu, 3 con giáp này 'uống no lộc Trời', càng về cuối năm càng phất lên phơi phới, đếm tiền mỏi tay, vàng đeo trĩu cổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương cũng phát triển thuận lợi, lương thưởng tăng gấp nhiều lần so với năm cũ. Người làm ăn kinh doanh kiếm được bộn tiền, sự nghiệp phát đạt.

Tuổi Sửu ăn lộc tổ tiên nên dễ có thu hoạch bất ngờ, có thể trả các khoản nợ cũ, yên tâm tận hưởng cuộc sống. Cuộc sống của con giáp này có sự thay đổi tích cực, nhất là về mặt vật chất trong cuối năm 2022.

Tuổi Dần

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Với người làm công sở, cuối năm chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại ngó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

May mắn đã chớ lại thêm sang giàu, 3 con giáp này 'uống no lộc Trời', càng về cuối năm càng phất lên phơi phới, đếm tiền mỏi tay, vàng đeo trĩu cổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng có thể, con giáp phát tài cuối năm sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng rủng rỉnh nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè của mình.

Tuổi Mão

Người cầm tinh con Mèo rất ôn hòa, điềm đạm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể sửa đổi thái độ, làm tốt mọi việc.

Cuối năm này vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Những người tuổi Mão tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

May mắn đã chớ lại thêm sang giàu, 3 con giáp này 'uống no lộc Trời', càng về cuối năm càng phất lên phơi phới, đếm tiền mỏi tay, vàng đeo trĩu cổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Càng về cuối năm, sự nghiệp của con giáp tuổi Mão sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ cso cơ hội thăng tiến như diều gặp gió.

Thời điểm cuối năm đang đến gần, con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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Vì biết gia đình còn nhiều vất vả, những con giáp này quyết tâm vực dậy mạnh mẽ từ cuối tháng 11 này, chăm chỉ làm ăn ắt thành đại gia.

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