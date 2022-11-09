Ơn trên độ mệnh, từ 10/11 đến 18/11, 3 tuổi như "chuột sa hũ nếp", giàu lên cực độ, của ăn của để xài đến cuối đời, mở mắt thấy tiền tỷ, vàng thỏi chất khắp nhà

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 18:18

Thời cơ làm giàu đã đến, từ 10/11 đến 18/11, những con giáp sau càng thêm sang giàu quyền quý, làm 1 thu 10, của cải cũng từ đó tăng vọt.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn vui tính, giàu nhiệt huyết và đặc biệt hấp dẫn trước người khác phái. Con giáp này giỏi giao tiếp, có tài thuyết phục người khác.

Họ sớm bộc lộ khả năng lãnh đạo, dẫn dắt tập thể. Vì vậy, đến trung tuổi, họ có thể trở thành người lãnh đạo các hội, nhóm trong công việc.

Ơn trên độ mệnh, từ 10/11 đến 18/11, 3 tuổi như 'chuột sa hũ nếp', giàu lên cực độ, của ăn của để xài đến cuối đời, mở mắt thấy tiền tỷ, vàng thỏi chất khắp nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ 10/11 đến 18/11, con giáp tuổi Thìn sẽ thu hút tài lộc, gia tăng của cải, có nhiều chuyện vui, không làm ăn phát đạt thì cũng có quyền lực. Người tuổi này có nhân duyên tốt, ra cửa gặp quý nhân, cuộc đời hanh thông.

Họ từng bước tạo ra bước ngoặt trong công việc, sự nghiệp không ngừng lên cao. Người tuổi này công hiến trong công việc, được cấp trên ghi nhận. Thu nhập của họ trong tuần này được dự báo sẽ tăng cao hơn trước.

Con số may mắn: 1, 16

Màu sắc may mắn: vàng, cam

Tuổi Hợi

Ơn trên độ mệnh, từ 10/11 đến 18/11, 3 tuổi như 'chuột sa hũ nếp', giàu lên cực độ, của ăn của để xài đến cuối đời, mở mắt thấy tiền tỷ, vàng thỏi chất khắp nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ 10/11 đến 18/11 mọi người sẽ nhìn thấy sự linh hoạt bất ngờ của người tuổi Hợi, bạn dễ dàng chinh phục các đối tác của mình. Vận may của bạn cũng từ đó mà mang lại nhiều tài lộc bất ngờ. Về tình cảm, bản mệnh bạn dễ thu hút những người khác giới nhờ có ngoại hình bắt mắt.

Với những người độc thân thì quả thực là một dấu hiệu tốt lành, bạn chỉ cần bỏ đi sự nhút nhát, sẵn sàng mở lòng và bước tới. Với những người đã có gia đình nên chú ý hâm nóng lại tình cảm với bạn đời bằng những điều ngọt ngào và lãng mạn.

Con số may mắn: 6, 10

Màu sắc may mắn: đỏ, hồng

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất bản chất là những người nghiêm túc và kiên trì. Họ có tính kiên nhẫn, ý chí vững vàng.

Cho dù làm bất cứ việc gì, thành tích của con giáp này cũng đạt kết quả tốt, rất đáng ngưỡng mộ. Họ sẽ đón nhiều điều tốt đẹp từ 10/11 đến 18/11. Con giáp tuổi Tuất có thể được thăng chức, tăng lương nhờ những thành tích nổi bật chỉ trong một thời gian ngắn.

Ơn trên độ mệnh, từ 10/11 đến 18/11, 3 tuổi như 'chuột sa hũ nếp', giàu lên cực độ, của ăn của để xài đến cuối đời, mở mắt thấy tiền tỷ, vàng thỏi chất khắp nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây chỉ là những khởi đầu cho "chuỗi niềm vui" mà họ sẽ đón nhận sau đó, thu nhập bên ngoài công ty cũng tăng lên, cuộc sống thay đổi, phiền phức tránh xa, các mối quan hệ cá nhân cũng ngày càng ngọt ngào, viên mãn.

Con số may mắn: 5, 17

Màu sắc may mắn: bạc, be

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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