Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân rất giỏi vận dụng trí não, dũng cảm trong mọi việc. Họ không bao giờ chịu lùi bước, cũng có cách làm ăn thông minh, giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp.

Con giáp này có thể thăng quan tiến chức trong thời gian tới nhờ tạo dựng được hình tượng tốt trong mắt lãnh đạo.

Thời gian tới họ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao, không làm thất vọng sự tin tưởng của cấp trên, đồng thời cũng giành được vị trí ổn định, không lo bị tụt dốc.

Con giáp tuổi Thân sẽ yên tâm đương đầu với những thử thách mới mà không gặp sự cản trở, kèn cựa nào. Có thể nói, đây là những con giáp giành chiến thắng lớn nhất từ cuối tháng 11.

Họ sẽ tiếp tục đón những điều tốt đẹp và có cuộc sống ngày một tốt hơn.

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng từ cuối tháng 11, mọi phương diện của tuổi Mùi đều chuyển hướng tích cực. Nhờ Thần Tài phù trợ, tài lộc của con giáp này ngày một hanh thông. Các kế hoạch đầu tư của tuổi Mùi đều diễn ra suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi vốn có bản tính hiền lành, thân thiện, biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Từ cuối tháng 11, con giáp này trở nên mạnh mẽ và có quý nhân phù trợ để phát triển nhanh chóng. Nhờ đó, vận trình công việc của tuổi Mùi diễn ra thuận lợi, thu nhập ổn định.

Đây là thời điểm lộc lá đổ về tay tuổi Mùi. Nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán, bản mệnh có thể thu về lợi nhuận lớn. Nhờ có năng lực và may mắn song hành, tuổi Mùi có thể làm nên đại nghiệp mà không cần dựa dẫm vào ai.

Tuổi Tuất

Tử vi cuối tháng 11, sự chủ động của những người tuổi Tuất sẽ mang tới nhiều may mắn. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Tuất sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên về tình duyên cần hết sức cẩn trọng có kẻ tiểu nhân vào phá rối tình cảm gia đình, nên hết sức cẩn trọng với những người gần gũi với bạn.

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