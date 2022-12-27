May mắn cập bến vào cuối tuần này (31-1/1), top 3 con giáp được thần May Mắn ở bên, đón vận khí lên hương, hưởng lộc hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 15:05

Không dừng lại ở đó đâu, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng đón nhận nhiều tin mừng như nhân đôi niềm vui cuối tuần cho bạn.

Tuổi Tý

 

Theo dõi tử vi cuối tuần, người tuổi Tý may mắn được đón nhận không ít tin tốt lành trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật này. Cuộc sống có những chuyển biến tích cực giúp tinh thần của bạn phơi phới hơn hẳn.

 

Công việc được tiến hành suôn sẻ, bản mệnh hết lòng vì nhiệm vụ, cống hiến cả thời gian và công sức để có thể giành được những thành công xứng đáng.

 

Đặc biệt, thứ 7 ngày 31/12 vận khí lên cao còn báo hiệu cơ may phát tài của Tý. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm cát khí vượng để đón tài lộc về tay. Chớ nên chần chừ, có thể sẽ vuột mất tài lộc.

 

Phương diện tình cảm ở thời điểm này ít có biến động. Dù là người độc thân hay người đã có đôi đều hài lòng với tình trạng hiện tại. Các mối quan hệ tốt đẹp cũng giúp ích bạn rất nhiều khi không chỉ mang tới cho bạn nguồn động viên tinh thần mà còn nhận được những sự giúp đỡ bất cứ khi nào cần. 

 

May mắn cập bến vào cuối tuần này (31-1/1), top 3 con giáp được thần May Mắn ở bên, đón vận khí lên hương, hưởng lộc hưởng phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

 

Người tiếp theo nằm trong danh sách con giáp may mắn cuối tuần này chính là tuổi Dần.

 

Theo đó những chú Hổ có thể đạt được những bước tiến rõ rệt trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Không những có nguồn lương ổn định mà bản mệnh còn có thu nhập bên ngoài là tiền thưởng, nghề tay trái, dù có chuyện bất ngờ xảy ra cũng không rơi vào tình trạng túng thiếu.

 

Người làm công ăn lương cũng đón nhận may mắn khi công việc tiến triển tích cực, sự tiến bộ của bạn trong thời gian vừa qua đã được ghi nhận xứng đáng. Một vài kế hoạch cũng có bước đột phá lớn nhờ quý nhân nâng đỡ.

 

Không dừng lại ở đó đâu, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng đón nhận nhiều tin mừng như nhân đôi niềm vui cuối tuần cho bạn. Người còn độc thân có thể trông chờ vào một mối quan hệ đầy hứa hẹn, trong khi đó, những người đang bế tắc trong yêu đương có thể đón nhận vài bước ngoặt rõ rệt.

 

May mắn cập bến vào cuối tuần này (31-1/1), top 3 con giáp được thần May Mắn ở bên, đón vận khí lên hương, hưởng lộc hưởng phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

 

Cùng với tuổi Dần, người tuổi Mùi cũng là con giáp may mắn cuối tuần này. Phương diện công việc của bạn sẽ có nhiều tiến triển khả quan ở thời điểm này.

 

Điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh có nhiều cơ hội thể hiện năng lực, từ đó dễ được cấp trên “chấm” và trao thêm cho bạn những ưu ái đặc biệt. Có thể ban đầu con giáp này còn bỡ ngỡ và chưa quen với công việc nhưng nhờ những đồng nghiệp thân thiện giúp đỡ nhiệt tình nên nhanh chóng thích nghi được.

 

Đường tài lộc của bạn cũng không có gì cần phải lo lắng. Tiền đổ về túi không ít, nhất là người theo nghiệp buôn bán kinh doanh vô cùng phát đạt, nguồn thu nhập không tồi, đủ để con giáp này chi tiêu thoải mái cho cuộc sống hàng ngày và có một khoản dư để tích lũy.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Số trời đã định, người thuộc top con giáp may mắn này sẽ có năm 2023 ngập trong nhung lụa, sung sướng như tiên, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ.

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