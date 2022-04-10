MÀU SƠN TỐI KỴ, gia đình cần tránh, GIA ĐÌNH LỤC ĐỤC, ông bà Táo cũng không cứu nổi

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 19:10

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những màu sơn nhà tối kỵ các gia đình nên tránh để giữ gìn hạnh phúc gia đình nhé!

 

Màu đỏ là màu chủ đạo

MÀU SƠN TỐI KỴ, gia đình cần tránh, GIA ĐÌNH LỤC ĐỤC, ông bà Táo cũng không cứu nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong số rất nhiều màu sắc phong thủy, có thể nói màu đỏ là màu dễ gây kích thích nhất, rất dễ thu hút sự chú ý của mọi người, tăng tốc độ chức năng của cơ và tuần hoàn máu, tăng huyết áp, kích hoạt sóng não.

Do đó, những người mắc bệnh tim mạch và mạch máu não nói chung không nên ở trong phòng có phông nền đỏ quá lâu.

Nếu dùng màu đỏ làm màu chủ đạo trong nhà sẽ dễ khiến vợ chồng hay lo âu, mất ngủ. Bên cạnh đó còn khiến mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng hơn, 2 ngày thì cãi nhau nhỏ, 3 ngày thì cãi nhau to.

Về lâu dài, theo dự đoán về màu sơn nhà đại kỵ cho các cặp vợ chồng thì màu sơn đỏ sẽ khiến mối quan hệ hôn nhân rất căng thẳng, thậm chí có thể dẫn đến tình trạng không thể cứu vãn nổi.

Sơn quá nhiều màu hồng

Nhắc đến màu hồng là người ta nghĩ đến những từ như lãng mạn, dịu dàng. Màu này có lẽ là thứ xuất hiện đầu tiên trong tâm trí mỗi người mỗi khi nói đến phái nữ hoặc sự dễ thương, nhiều người không hiểu sao lại không dùng được màu sơn này.

Để chúng tôi giải thích giúp bạn. Nếu căn nhà mà sơn quá nhiều màu hồng nó cũng giống như màu đỏ.

Nó cũng có thể kích thích thần kinh của con người, làm cho huyết áp của con người tăng lên, làm tăng tốc độ thở và nhịp tim của con người, làm cho người ta cảm thấy dễ nổi cáu.

Theo những màu sơn nhà đại kỵ cho các cặp vợ chồng, sơn quá nhiều màu hồng dễ thu hút những mối lương duyên xấu, thu hút kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc gia đình bạn, nghe rất vô lý nhưng đó là sự thật.

Vì vậy, nếu sử dụng quá nhiều màu hồng trong nhà sẽ dẫn đến việc vợ chồng hay cãi vã, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, khi nói chuyện là bộc phát tính nóng nảy, ngại giao tiếp với nhau.

Phòng ngủ màu cam

Màu cam là màu tràn đầy sức sống và nhiệt huyết. Tuy nhiên phòng ngủ là nơi để mọi người nghỉ ngơi cần không khí yên tĩnh, vì vậy nếu sử dụng quá nhiều màu cam trong phòng ngủ sẽ khiến con người trở nên bồn chồn, không thể tĩnh tâm.

Các cặp vợ chồng ở trong môi trường quá nhiều màu cam không những không được nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn gây tổn hại đến tình cảm vợ chồng, không có lợi cho tâm trạng của cả vợ lẫn chồng.

Sơn quá nhiều màu tối

Trong tổng thể trang trí nhà cửa, nếu sử dụng diện tích lớn gam màu tối cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.

Gam màu tối thường mang đến những cảm xúc bị kìm nén. Những người ở trong môi trường tối lâu ngày dễ bị trầm cảm và thường rơi vào những nỗi buồn không thể giải thích được.

Nó cũng sẽ dập tắt ngọn lửa nồng cháy giữa vợ và chồng, dẫn đến bạo lực vợ chồng ngày càng gia tăng, tình cảm vợ chồng dần trở nên lạnh nhạt.

 Màu tương khắc với mệnh

Mỗi màu đều có ngũ hành riêng của nó. Ví dụ như xanh lục và xanh lam là Mộc, màu đỏ, tím và hồng là Hỏa, màu vàng và nâu là Thổ, màu trắng, bạc và vàng là Kim, màu đen, xanh lam và xám là Thủy.

Khi trang trí nội thất phòng ngủ gia chủ nên tránh sử dụng các màu sắc tương khắc với mệnh của mình.

Người mệnh Thổ thì không nên sử dụng màu đen và xanh trong phòng ngủ. Để biết rõ hơn bạn nên xem cách chọn màu sắc nội thất cho 12 con giáp theo ngũ hành.

Theo ngũ hành tương khắc, nếu sử dụng sai màu thì từ trường trong phòng ngủ rất dễ nhiễu loạn, dẫn đến việc tình cảm vợ chồng không được thuận lợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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