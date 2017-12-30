Mách bạn bí quyết mua rèm cửa trang trí cuối năm: Chọn đúng màu sắc để thêm vận may, gia tăng sản nghiệp

Vì vậy, khi chọn rèm cửa, bạn nên lưu ý những điều sau:

Khi chọn rèm cửa, mọi người thường chỉ quan tâm đến tiêu chí che nắng, chắn gió của chúng mà không biết rằng tấm rèm cũng có tác động không nhỏ đến vận may tài lộc của gia đình.

Nhiều người thích chọn những loại rèm cửa dày vì có thể cản nắng tốt trong mùa hè và ngăn gió lạnh vào mùa đông. Tuy nhiên, chúng lại tạo cảm giác nặng nề, khó chịu, gây tình trạng buồn ngủ triền miên.

Hơn nữa, rèm dày cũng sẽ khiến ánh sáng vào nhà bị chặn lại gây ngột ngạt, khó thở. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của những thành viên trong gia đình mà còn cản trở con đường tài lộc của bạn.

Không chọn những chiếc rèm có họa tiết rùng rợn

Trong những gia đình có người già, trẻ em đừng nên chọn rèm cửa có họa tiết quá rùng rợn - Ảnh minh họa: Internet

Những đồ trang trí nội thất có họa tiết rùng rợn sẽ đem đến cho chủ nhân cảm giác mới lạ, tuy nhiên theo các chuyên gia phong thủy thì gia chủ không nên dùng những thứ này để trang trí. Bởi những họa tiết này tượng trưng cho những điềm gở gây ảnh hưởng không tốt với người trong nhà đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Vậy nên, khi mua rèm cửa, bạn nên hết sứ lưu ý tránh mua những họa tiết này.

Chọn màu rèm cửa

Màu sắc rèm là một trong những yếu tố quan trọng nhưng cũng khó chọn nhất khi mua. Gia chủ phải chọn màu rèm cửa sao cho vừa phù hợp với màu tường lại phải tốt cho phong thủy.

Điều bạn cần nhớ nằm lòng là tránh chọn mua những mẫu rèm có màu sắc quá sặc sỡ.

Nên chọn màu rèm theo hướng cửa để phù hợp với phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn có thể chọn màu rèm theo hướng mở của cửa. Nếu cửa nhà bạn hướng về phía Tây và Tây Bắc, hãy chọn rèm màu trắng hoặc xám. Về hình dạng, để tăng vượng khí cho ngôi nhà, bạn nên chọn rèm có dạng bèo hoặc thắt nơ nếu gia chủ thuộc hành Kim.

Trong trường hợp cửa được xây hướng về phía Đông hoặc Đông Nam thì nên chọn rèm màu xanh hoặc nâu. Cửa mở về hướng Nam, Tây Nam hoặc Đông Nam thì chọn rèm có màu cam, đỏ kèm theo họa tiết khối vuông, mềm mại.

Rèm xanh có nếp gấp li mềm mại hợp với những ngôi nhà có cửa hướng ra Bắc, chúng sẽ giúp sự nghiệp của gia chủ ngày càng thuận lợi.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.