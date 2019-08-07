Mặc tháng cô hồn, 3 con giáp này vẫn liên tục đón hỷ sự, túi lúc nào cũng rủng rỉnh bạc tiền

Tâm linh - Tử vi 07/08/2019 15:08

Nếu người khác khốn đốn trăm bề, xui xẻo đủ đường trong tháng cô hồn thì 3 con giáp may mắn này vẫn sung túc đủ đầy, đếm tiền sái tay.

Nhờ có thần tài gõ cửa tới tấp trong tháng cô hồn nên 3 con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, vận tài lộc đỏ như son, sung sướng như ông hoàng bà chúa.

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Trong tháng cô hồn này, nếu người khác khổ sở trăm bề thì Mùi vẫn ăn nên làm ra, kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp sống tình cảm, mềm mỏng, nhẹ nhàng và được trời cho vô số phúc lành. Họ làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, ngay từ những ngày đầu lập nghiệp. Càng về hậu vận Mùi càng ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Trong tháng cô hồn này, nếu người khác khổ sở trăm bề thì Mùi vẫn ăn nên làm ra, kiếm được bộn tiền. Càng về cuối tháng Mùi càng sung sướng như tiên, tha hồ hưởng thụ cuộc sống trong nhung lụa.

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Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại may mắn cho người tuổi Thân, giúp họ làm ăn hưng thịnh, đếm tiền sái tay. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn và tài giỏi. Họ được bạn bè thương yêu, quý nhân nâng đỡ nên cuộc sống bình yên, chưa bao giờ biết khổ là gì. Hơn thế, Thân lại có chí tiến thủ, có gan làm giàu, dám nghĩ dám làm nên giàu sang nhanh chóng, nhà xe có đủ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại may mắn cho người tuổi Thân, giúp họ làm ăn hưng thịnh, đếm tiền sái tay. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để thế mạnh của mình Thân sẽ càng vươn xa hơn trên đường công danh, tự khiến bản thân trở thành con giáp giàu có nhất trong 3 năm tới.

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Thìn sẽ vươn xa trên đường công danh, phú quý đầy nhà, phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi học chỉ rõ, người tuổi Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều sắc sảo, tinh tế và biết cách lấy lòng người. Chính vì “đắc nhân tâm” nên Thìn gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nuông chiều nên vận tài lộc lúc nào cũng đỏ như son.

Tháng cô hồn này, dù gặp phải khó khăn, trắc trở Thìn cũng dễ dàng vượt qua. Thế nên, kẻ xấu dù dùng mưu hèn kế bẩn cũng chẳng thể làm gì được con giáp này. Thậm chí, đấy còn là bàn đạp để Thìn vươn xa trên đường công danh, phú quý đầy nhà, phát tài phát lộc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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