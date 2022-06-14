Mặc sao Thủy đi ngược: Từ sau Rằm tháng 5 Âm lịch, Top 3 con giáp này ‘càng đi càng tỏa sáng’, vận mệnh được chiếu soi, không giàu đời không nể

Tuổi Sửu sẽ dễ thành công với các nghề như chính trị gia, bác sĩ phẫu thuật, nhà tạo mẫu tóc hoặc quân nhân vì những nghề nghiệp này sẽ giúp họ phát huy các điểm mạnh 1 cách tốt nhất.

Tuổi Sửu đa phần là những người có khả năng lãnh đạo thiên bẩm. Họ rất có sức ảnh hưởng tới người khác. Nói ít, làm nhiều, rất giỏi tổ chức, hoạch định, đặc biệt là những kế hoạch mới, họ dễ dàng thu phục nhân tâm, hướng tập thể đi theo sự dẫn dắt của họ.

Tử vi học có nói, Từ sau Rằm tháng 5 Âm lịch là 1 trong những tháng may mắn nhất năm đối với tuổi Sửu, nên biết nắm bắt để có thể xây dựng một cuộc sống viên mãn như ý.

Những người tuổi Sửu ít nhiều áp lực trong năm vì gặp hạn. Thế nhưng, chỉ những người tuổi Sửu an phận hoặc không nỗ lực mới dễ bị tác động, còn những người tuổi Sửu luôn tìm cách vượt qua khó khăn, biến những thử thách thành cơ hội của họ thì lại là những người có thể đạt được các thành tựu không ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất cực kỳ giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ cá nhân. Họ là người có năng lực giao tiếp tự nhiên, có thể hòa đồng với mọi loại người. Nhờ đó, con giáp tuổi Tuất có rất nhiều bạn bè và đặc biệt là một người dễ gần, sống tình cảm.

Người tuổi Tuất coi trọng bạn bè, luôn đặt bạn bè lên vị trí quan trọng. Họ luôn tin rằng có nhiều bạn sẽ có nhiều sự giúp đỡ, nhiều con đường dẫ đến thành công, bạn bè chính là của cải quý giá trong cuộc sống của người tuổi Tuất.

Vì vậy, những con giáp tuổi Tuất rất thích kết bạn. Họ có bạn bè ở khắp mọi nơi. Thời gian tới, chính mối quan hệ quảng giao, coi trọng bạn bè này giúp họ có được cơ hội gặp quý nhân. Từ sau Rằm tháng 5 Âm lịch nhận sự nâng đỡ, chỉ bảo tuổi Tuất phát triển rất nhanh trong sự nghiệp, thu nhập cũng tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con giáp này đa số luôn tràn đầy năng lượng sống, nhiệt huyết và lạc quan dù ở bất cứ thời điểm nào. Họ sống vui vẻ, nhiệt tình, cháy hết mình với đam mê và rất chăm chỉ. Do đó, họ thường có chỉ số IQ, EQ đều cao, năng lực vượt trội vượt trên mọi người.

Chính vì những đức tính trời phú đó mà người tuổi dần không ngừng cố gắng. Một khi đã có mục tiêu là họ quyết tâm làm cho bằng được.

Theo tử vi từ sau Rằm tháng 5 Âm lịch, ngoài việc tập trung vào công việc chính thì người tuổi dần có thể thử đầu tư, kinh doanh sinh lời để thu về nhiều lợi nhuận vì đây là khoảng thời gian tốt nhất của con giáp này.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm