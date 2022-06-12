Đúng Rằm tháng 5 âm: Đi qua ngày bão giông, bản mệnh thuộc 3 con giáp này ‘rũ bùn đứng dậy’ sáng như ngọc, sự nghiệp ngày một thăng tiến, phất lên như diều gặp gió

Tử vi học có nói, đúng Rằm tháng 5 âm này, tuổi Ngọ với sự thông minh, nhanh nhẹn và sắc sảo của mình càng trở nên hoạt bát hơn. Khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng của họ cũng lớn hơn nên công việc ngày một bận rộn với nhiều dự án tiềm năng. Họ sẽ đi công tác suốt ngày, tiền bạc đầy lên thấy rõ, nhưng cần chú ý chuyện gia đình kẻo mang tiếng chểnh mảng.

Theo các chuyên gia phong thủy, Đúng Rằm tháng 5 âm là thời điểm rất đáng mong chờ của những người tuổi Ngọ, khi mà hầu như mọi giấc mơ của họ đều sẽ trở thành hiện thực và mỗi bước đi trong năm nay của họ đều sẽ ghi dấu ấn của thành công.

Tuổi Mậu Ngọ 1978: Năm Nhâm Dần là năm mà bạn có nhiều kế hoạch cần phải "cân não" mới có được thành công, do đó hãy đặc biệt chăm sóc cho bộ não của bạn thật tốt về cả mặt dinh dưỡng và bảo đảm tinh thần luôn được thư giãn thoải mái để làm việc thật hiệu quả nhé.

Dưới đây là đôi nét tóm tắt cho từng tuổi Ngọ trong năm nay mà các bạn có thể tham khảo.

Tuổi Canh Ngọ 1990: Đây là 1 năm giàu có và thịnh vượng cho những người tuổi Canh Ngọ, hãy biết nắm bắt từng cơ hội tốt đến với mình.

Tuổi Nhâm Ngọ 2002: Đây cũng là 1 năm thịnh vượng và hạnh phúc cho những người tuổi Nhâm Ngọ. Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng họ đã có những thành công bước đầu cho sự nghiệp của mình.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người thích tự do sáng tạo, không muốn bị ràng buộc và luôn độc lập, làm mọi thứ theo suy nghĩ của mình.

Bề ngoài người tuổi Mão có vẻ vô tâm nhưng trên thực tế lại sống rất tình cảm, chan hòa.

Đa số những người tuổi Mão đều đạt được những thành công nhất định khi còn trẻ, tuy nhiên vì vận may chưa đến nên họ có thời gian phải đối mặt với sự bấp bênh và lao đao.

Tử vi học có nói, đúng Rằm tháng 5 âm này, tuổi Ngọ làm gì làm cũng được quý nhân và thần tài phù trợ hết mực. Họ vốn thông minh lanh lợi, nên chỉ cần có sự hậu thuẫn của quý nhân thì làm việc gì cũng sẽ thành công rực rỡ.

Từ bây giờ đến cuối năm, tuổi Ngọ cần phải bình tĩnh, cân nhắc để lựa chọn những cơ hội tốt đến với mình, nếu như may mắn thì năm nay có thể xem là một năm hoàng kim với tuổi Ngọ.

Ngày trước khó khăn ra sao không biết, nhưng từ bây giờ trở đi, cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ bước sang trang mới viên mãn và đủ đầy hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, đa số những người tuổi Mùi trời sinh đã là những con người rất tài năng, cuốn hút, sáng tạo và tinh tế. Họ cũng là những người rất tỉ mỉ, cầu kỳ và thường thể hiện sự không hài lòng với người khác khi những người này không đạt được sự kỳ vọng của họ.

Đúng Rằm tháng 5 âm, cũng giống như tuổi Ngọ, tuổi Mùi có hạn Thái Tuế nên con đường sự nghiệp của họ được ví với 1 con dốc. Họ sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng thành quả ở phía cuối con đường cũng rất đáng kể và ngọt ngào cho những người biết nỗ lực, phấn đấu để vượt qua chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, đúng Rằm tháng 5 âm sẽ thực sự là thời điểm may mắn nở rộ tìm đến với tuổi Mùi. May mắn còn trúng lớn nhất năm, cả năm rủng rỉnh tiền tiêu không hết. Hãy biết nắm bắt để không bỏ phí giai đoạn vàng này nhé.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm