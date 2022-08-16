Mặc dù tốt bụng nhưng độc miệng khiến người khác đau lòng là con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 15:00

Vì tính cách khẩu xà tâm phật mà các con giáp dưới đây khiến nhiều người xa lánh.

Tuổi Thìn

Nói đến những con giáp độc miệng thì không thể không kể đến tuổi Thìn. Họ thường sử dụng ngôn từ sắc bén để chế giễu hoặc nhiếc móc mỗi khi có ai đó làm sai việc gì khiến đối phương tổn thương ít nhiều. 

Họ cũng không bao giờ nói những lợi ngọt nhạt để vỗ về, an ủi bởi họ cho rằng dù làm vậy cũng chẳng mang lại ích lợi gì. Con giáp này cảm thấy những lời nói của mình là vì muốn tốt cho đối phương, để họ có thể tỉnh táo và đối diện với sự thật.

Tuy vậy, dù ngoài miệng có nói lời gay gắt thì bản mệnh vẫn là người tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần.

Tuổi Dậu

Đôi khi, người tuổi Dậu sẽ tạo cho người khác cảm giác rất khó ở chung, và bạn bè cũng như đồng nghiệp của họ chính là người thấu hiểu cảm giác ấy nhất.

Con giáp này thường xuyên không phối hợp với mọi người, họ luôn thích được làm việc một cách độc lập, trái ngược hẳn với ý kiến của mọi người. Họ cho rằng ấy là mở lối đi riêng.

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Đến khi gặp chuyện gì khiến họ không hài lòng, họ sẽ sử dụng khả năng nói bóng nói gió của mình, khiến đối phương cảm thấy khó chịu hoặc khó xử, đến khi chịu nghe theo lời mình thì mới thôi.

Khi người khác gặp phải sai lầm gì, họ cũng thường không hay dùng lời lẽ mềm mỏng để an ủi, họ phải chế giễu, mỉa mai đối phương đến khi nào thì thỏa mãn mới thôi. 

Tuy nhiên, về bản chất, tuổi Dậu rất dễ mềm lòng, chỉ cần thấy người đối diện có vẻ đáng thương hoặc đã chịu thua rồi là họ sẽ ngừng lại ngay, chuyển sang nhiệt tình giúp đỡ người ấy khắc phục sai lầm.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thông minh, nhanh nhẹn, họ đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho bản thân và luôn nỗ lực để hoàn thành nhanh nhất với chất lượng cao nhất. Con giáp này không chỉ đặt ra tiêu chuẩn cho riêng mình mà cả với những người khác. 

Họ đặc biệt không ưa những người dù có khả năng giải quyết công việc nhưng lại quá cẩu thả, hay mắc sai sót. Tuổi Ngọ sẽ mắng mỏ, dùng những từ ngữ sắc lẹm với thái độ gay gắt đến mức người nghe cảm thấy xấu hổ. 

Độc mồm động miệng là vậy những con giáp này vốn rất tốt tính, họ cho rằng mắng người khác chỉ vì mong đối phương sẽ mau chóng cải thiện và tiến bộ. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

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