Bản thân người tuổi Thìn đã rất có sức cuốn hút, họ đối xử với mọi người rất hào phóng, không hề chi li tính toán. Thế nhưng có ai đoán được đằng sau đó là một người thường xuyên nói dối hay không? Vì tuổi Thìn có năng lực mạnh mẽ, sự nghiệp xuất chúng nên để đạt được và bảo vệ những thành công đó tránh sao được những lúc phải nịnh nọt người khác?

Tùy từng trường hợp mà những người tuổi Rồng này biết lựa lời để ngợi ca đối phương, khiến cho họ vui vẻ rồi giành món lợi về mình. Hơn nữa khí thế của tuổi Thìn chẳng phải tự nhiên mà có, họ cũng có lúc huênh hoang khoác lác về bản thân lắm đó. Cũng có khi tuổi Thìn không muốn người thân phải lo lắng, họ tự đưa ra những lời nói dối đầy thiện ý vì người bên cạnh có vui vẻ lạc quan, cuộc sống của họ mới hạnh phúc được.

Để phục vụ cho lợi ích của bản thân, khiến người khác vui lòng và vì “lời nói chẳng mất tiền mua” nên tuổi Tý chẳng nghĩ ngợi gì mà sẵn sàng trao đi những lời khen ngợi, cho dù điều đó có trái với sự thật đến mức độ nào đi nữa.

Những lời nói dối này được che đậy bằng hàng loạt lời nói dối khác, có những lúc họ lên được hẳn một “kế hoạch” cho mình. Đôi khi chỉ vì lời nói mà họ vướng phải những rắc rối không hề nhỏ. Hơn nữa vì đã quen “nịnh nọt” như vậy nên nếu trong công việc hay đời sống gặp phải vấn đề mà lời nói không giải quyết được, tuổi Tý cũng chẳng biết phải làm sao.



Đôi khi chỉ vì lời nói mà họ vướng phải những rắc rối không hề nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuy nhìn có vẻ là người thật thà, biết giữ lời hứa và chẳng bao giờ giấu giếm điều gì, nhưng đừng quên người tuổi Sửu cũng khá khôn khéo. Không quá khéo léo được như tuổi Tý, nhưng họ từ tốn, thấu hiểu, biết điều gì nên nói, điều gì không.

Trước một sự việc quan trọng, tuổi Sửu rất biết nói lời hay ý đẹp. Hơn nữa do khuôn mặt thật thà và giọng điệu từ tốn, không một ai nghi ngờ sự chân thành trong lời khen của họ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.