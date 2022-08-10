Lớn lên lấy đúng người, hậu vận ấm no sẽ đến với những con giáp đặc biệt kết hôn vào cuối năm Nhâm Dần

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 11:28

Các con giáp dưới đây từ nhỏ đã được sủng ái, lớn lên còn chọn đúng người.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ được nhiều người yêu thích vì tính cách nổi bật, sống lý trí hơn người. Họ không để cảm xúc bị mất kiểm soát, từ khi còn bé đến khi trưởng thành, sự nhiệt tình của họ đã truyền lửa cho nhiều bạn bè xung quanh và kết thêm được nhiều đồng đội thân thiết.

Chỉ cần bạn quan tâm một chút thì con giáp tuổi Tỵ cũng không để bạn phải chịu thiệt thòi, nhất định sẽ mang đến cho cuộc sống của bạn những điều tươi sáng.

Con giáp này sẽ gặt hái được nhiều điều khả quan vào năm 2022. Người độc thân sẽ tìm được tình yêu đích thực. Ai đã có tình yêu đích thực thì sẽ giàu có hơn và nắm bắt được những cơ hội thăng tiến mới trong cuộc sống. Tương lai, con giáp tuổi Tỵ sẽ có cuộc sống hạnh phúc, khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất thận trọng trong việc lựa chọn đối tượng để kết hôn. Họ suy nghĩ thấu đáo, tỉ mỉ khi hò hẹn.

Ở thời điểm hiện tại, con giáp này cũng luôn tin rằng mình có thể vun đắp và quản lý một mối quan hệ lâu dài, tốt hơn nhiều so với những cuộc tình trước đó của họ.

Người tuổi Sửu cũng rất kiên trì trong quan hệ tình cảm và được đáp xứng đáng so với tình cảm bỏ ra. Thời điểm kết hôn của họ vào khoảng nửa cuối năm nay.

Lớn lên lấy đúng người, hậu vận ấm no sẽ đến với những con giáp đặc biệt kết hôn vào cuối năm Nhâm Dần - Ảnh 1
Bắt đầu từ tháng 8, vận trình tình yêu của họ đã có những dấu hiệu tốt. Con giáp tuổi Sửu nhanh chóng gặp được người mà họ thích, kết giao và phát triển tình cảm ngày càng khăng khít hơn để có thể kết hôn vào cuối năm.

Không những thế, con giáp này còn đón nhận nhiều tin vui trong công việc, mọi sự thuận lợi, suôn sẻ. Tình cảm cũng kích thích tinh thần chiến đấu của họ khi làm việc, số tiền họ kiếm được ngày càng tăng lên, đảm bảo cho cuộc sống tương lai của họ được viên mãn.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thông minh và có EQ cao. Vận đào hoa khiến họ từ nhỏ đến lớn đã được yêu quý, việc gì cũng không bao giờ bị người khác loại trừ hay cho ra rìa.

Đó cùng là nhờ con giáp này giỏi đối nhân xử thế, đồng thời có năng lực để thực hiện những mục tiêu mà mình đã định. Cuộc sống của người tuổi Mão càng ngày càng viên mãn.

Vận thế đào hoa vượng vào năm 2022 sẽ mang lại cho con giáp này rất nhiều thuận lợi. Chẳng hạn họ sẽ gặp được tình yêu đích thực khiến họ ngất ngây hạnh phúc. Đồng thời, con giáp này cũng kiếm được khoản tiền lớn, thu nhập tăng lên từng ngày.

Tương lai, con giáp tuổi Mão có thể tận hưởng từng ngày hạnh phúc bên tình yêu đích thực của mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đầu năm 2023, con giáp nào được Thần tài báo mộng?

Đầu năm 2023, con giáp nào được Thần tài báo mộng?

Được Thần Tài báo mộng gặp may mắn vào những ngày đầu của năm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 54 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 54 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng