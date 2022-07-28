Lời tiên tri cực chuẩn cho sự nghiệp và đường công danh của 3 con giáp trong tháng 8: Tuổi Thìn tương lai thăng tiến, tuổi Tỵ cơ duyên bất ngờ, tuổi Mão gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 12:35

Vận trình của 3 con giáp này có cát tinh che chở nên đường công danh sự nghiệp có nhiều tin vui.

Tuổi Thìn

Theo tử vi trong tháng 8, công việc của tuổi Thìn tiến triển thuận lợi, con giáp này biết cách giải quyết khó khăn khá hiệu quả. Năng lực của bạn được đánh giá cao và đây chính là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Tuy vậy, trong tháng 8 người tuổi Thìn điềm báo có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, phải hết sức đề phòng, cảnh giác. Tài lộc tưởng ổn định nhưng đầu tuần có thể xảy ra một vài sự cố khiến tiền bạc không cánh mà bay.

Vận trình tình cảm cũng bế tắc, người độc thân tuy có duyên gặp gỡ nhưng vẫn chưa nên đôi lứa. Người có đôi thì nên tâm sự và chia sẻ với nửa kia nhiều hơn để thêm đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau.

Những việc buồn trong tuần khiến con giáp này suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiền bạc mất đi cũng có thể làm lại, tình duyên chưa đến thì không thể cường cầu. Cách tốt nhất là tuổi Thìn phải học cách chấp nhận và suy nghĩ tích cực hơn.

Lời tiên tri cực chuẩn cho sự nghiệp và đường công danh của 3 con giáp trong tháng 8: Tuổi Thìn tương lai thăng tiến, tuổi Tỵ cơ duyên bất ngờ, tuổi Mão gặp quý nhân - Ảnh 1
Theo tử vi trong tháng 8, công việc của tuổi Thìn tiến triển thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Tử vi trong tháng 8 mới khuyên bạn nên vững tin theo con đường mình đã chọn thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả.

Bù lại, vận tài lộc của bạn tuần này khá tốt, càng về cuối tuần thì càng có nhiều cơ hội hơn. Nhưng tiền không tự dưng mà đến, đó là do bạn đã cật lực lao động. Và phần thưởng bạn nhận được là không phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa.

Vận trình tình cảm tuần này vô cùng rộng mở. Người độc thân sẽ dễ dàng tìm được một nửa cho mình, cơ duyên đáng quý và vô cùng bất ngờ. Người yêu thương ta hết lòng không có nhiều nên bạn đừng để cơ hội vụt qua.

Người có đôi được tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu. Hai người càng bên nhau sẽ cnagf hiểu và gắn bó với nhau. Bạn cũng đừng quên nuôi dường tình yêu của mình, điều đó sẽ giúp mối quan hệ của bạn với đối phương mặn nồng hơn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão được quý nhân giúp sức rất nhiều trong công việc khiến cho việc tài chính của bạn thăng tiến. Vận may và thành công luôn đến với những người chăm chỉ. Khó khăn trong công việc sẽ dần được giải quyết và không ngại khổ để cống hiến hết mình cho mọi sự được suôn sẻ.

Chuyện tình cảm của người tuổi mão trong tháng 8 này có vẻ không được như ý cho lắm. Khi bạn còn đang mải mê công việc cũng chính là lúc bạn đẩy người đó đi xa bạn hơn.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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