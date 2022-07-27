Tuần mới (25-31/07) con giáp nào đánh đâu thắng đó?

Tâm linh - Tử vi 27/07/2022 14:29

Tuần mới này điều gì sẽ xảy ra với các con giáp dưới đây, cùng đón chờ nhé.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sống rất có tham vọng, bạn luôn muốn mình đạt được những điều lớn lao trong cuộc sống, và đó là lý do khiến bạn luôn cố gắng không ngừng.

Bạn chính là con giáp phát tài tuần này do tinh thần hăng hái, tích cực và không thể thiếu đi sự phù trợ của cát tinh. Cơ hội kiếm tiền của bạn chủ yếu sẽ đến vào khoảng thời gian giữa tuần.

Người làm công ăn lương dần chứng tỏ được bản thân mình nên dễ nắm bắt được cơ hội, được cấp trên thưởng nóng, thậm chí nhận quyết định thăng chức, tăng lương.

Với người làm ăn thì dần về cuối tuần, cơ hội của bạn sẽ mở rộng hơn. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút đấy, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn sẽ làm bạn thỏa mãn.

Một số người cũng có thể phát tài nhỏ nhờ dựa vào vận may của mình, nhưng bạn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình không nên sống dựa vào những trò đen đỏ.

Tuổi Hợi

Vận may đến với người tuổi Hợi trên nhiều phương diện. Nếu là người làm công ăn lương và đang có một dự án tâm huyết thì nhất định bạn sẽ nhận được nhiều đánh giá cao, chạm vào cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng vượng phát. Tuần này tốt cho các hoạt động buôn bán, nhập thêm hàng hoặc ký kết hợp đồng, khiến tiền đổ về túi khá nhanh. Dù hơi vất vả một chút, song bạn sẽ có một tương lai ngày càng ổn định.

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Cát tinh giúp con giáp may mắn tuần này cảm thấy tự tin hơn trong việc mở rộng mối quan hệ của mình. Những nhân duyên tốt đẹp xuất hiện, đó có thể là người bạn mới, đồng nghiệp mới hoặc đối tác làm việc mới... giúp đỡ bạn rất nhiều trong tương lai.

Nếu gặp vấn đề gì khiến bạn băn khoăn, bối rối, bạn nên tâm sự với nửa còn lại của mình. Bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm hơn khi có ai đó thấu hiểu mình, đồng thời người ấy còn có thể đưa ra được một vài ý kiến định hướng cho bạn đấy.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể hy vọng những điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống sẽ đến với bạn khi bạn đã nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng một sự nghiệp bền vững. Bạn hoàn toàn có thể phát triển lâu dài, thậm chí là vượt trội trong tương lai.

Tình hình tài chính của bản mệnh cũng khởi sắc rõ rệt. Với người làm đầu tư, kinh doanh, quý nhân sẽ chỉ lối dẫn đường cho bạn, để bạn tốn ít thời gian và công sức hơn người khác mà số tiền thu về vẫn chẳng thua kém bất cứ ai.

Đối với người làm công ăn lương, thời điểm này, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bạn đều dồi dào, bạn biết cách cân đối thời gian nên công việc chính hoàn thành tốt và vẫn có thời gian làm thêm.

Trên phương diện tình cảm, con giáp may mắn tuần này không bao giờ ngại bộc lộ tình cảm của mình với người mình thầm mến. Bạn thể hiện tình yêu của mình qua từng cử chỉ nhỏ nhất, vì thế, cho dù đối phương có lạnh nhạt hay sắt đá đến mấy thì cũng phải rung động thôi.

Với các cặp đôi, quan hệ của đôi bên khá ổn định. Bạn có thể sắp xếp thời gian rảnh để hâm nóng cảm xúc với đối phương, tin rằng hai người sẽ có thêm nhiều kỉ niệm khó quên.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!

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