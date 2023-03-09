Lời tiên tri chỉ rõ 3 con giáp phúc khí bủa vây, nằm trên đống vàng, vô ưu vô lo trong 14 ngày tới (10/3 - 23/3)

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 19:55

Xem may mắn của 3 con giáp sau đây để biết rằng có thời điểm bạn không chỉ gặp toàn những điều đen đủi. Vẫn còn những cơ hội chờ đợi người luôn cố gắng!

Tuổi Tý

Trong 14 ngày tới, người tuổi Tý được đánh giá đúng năng lực bản thân nên có thể lập ra những kế hoạch rõ ràng cho từng đường đi nước bước của mình. Bạn thường tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc chứ không chờ đợi hay phụ thuộc vào bất cứ ai, luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ đó, con giáp này có thể được cân nhắc, nâng đỡ lên vị trí cao hơn trong thời gian tới nếu bạn luôn giữ vững được điểm rơi phong độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Bên cạnh, tuổi Tý dần tìm được phương hướng và quay trở lại với guồng quay công việc nên tiền bạc cũng có dấu hiệu gia tăng. Bản mệnh đảm bảo được tài chính của mình, thậm chí nếu có đủ khéo léo và tinh tế, bạn có thể thu được lợi về, nhờ đó mà tiền bạc dư dôi. Thậm chí, có một số người còn dư dả để hỗ trợ, giúp đỡ người có hoàn cảnh không được tốt như mình.

Lời tiên tri chỉ rõ 3 con giáp phúc khí bủa vây, nằm trên đống vàng, vô ưu vô lo trong 14 ngày tới (10/3 - 23/3) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp trong 14 ngày tới. Đây là thành quả có được nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. May mắn hơn, bạn còn được quý nhân nâng đỡ, tương trợ nên có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trên chặng đường phía trước của mình, không lo u mê lạc lối. Do luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng với mọi tình huống có thể xảy ra nên bạn cũng giảm thiểu được khá nhiều khó khăn, trở ngại, cũng giảm bớt sai lầm không đáng có.

Người tuổi Dần có nguồn thu nhập khá dồi dào, thậm chí nếu là người làm công ăn lương, bạn có cơ hội thăng chức, tăng lương do thực hiện được nhiều việc tốt. Còn với những ai làm kinh doanh buôn bán thì bạn được hưởng thành quả xứng đáng với công sức lao động của mình. Thời điểm này, chỉ cần bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn sẽ nhận được khoản thu tương xứng. 

Lời tiên tri chỉ rõ 3 con giáp phúc khí bủa vây, nằm trên đống vàng, vô ưu vô lo trong 14 ngày tới (10/3 - 23/3) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ có điểm sáng trong 14 ngày tới, có người may mắn tìm được cơ hội thăng tiến nhờ biết biến nguy nan thành thời cơ để bứt tốc mạnh mẽ. Có thể thấy, cùng là đối mặt với khó khăn, nhưng ai có bản lĩnh thì sẽ giành được chiến thắng sau cùng.

Tuổi Ngọ sẽ thoát được những khó khăn về tài chính. Thậm chí có người thanh toán được nợ nần đã tồn đọng từ lâu. Việc buôn bán, kinh doanh của bản mệnh lúc này đã dần đi vào guồng quay và trở nên thuận lợi hơn hẳn. Điều này mang lại cho bạn nhiều động lực và đam mê để tiếp tục tiến về phía trước trong lĩnh vực của mình. Nếu là người làm công ăn lương, bạn cũng may mắn tìm được cơ hội phát huy lợi thế cộng với sự hỗ trợ của mọi người xung quanh, khiến mọi việc trở nên suôn sẻ hơn. 

Lời tiên tri chỉ rõ 3 con giáp phúc khí bủa vây, nằm trên đống vàng, vô ưu vô lo trong 14 ngày tới (10/3 - 23/3) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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