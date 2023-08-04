LỘC tụ vào người đúng hôm nay 4/8/2023, 3 con giáp tay trái gom BẠC, tay phải hốt VÀNG, TRÚNG ĐẬM liên miên, TIỀN TỶ chật túi

Tử vi hôm nay cho thấy bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Mọi việc bản mệnh làm đều sẽ rất suôn sẻ. Do đó, bạn hãy tích cực kết nối với đồng nghiệp, cấp trên. Công việc khi triển khai theo nhóm sẽ đạt được kết quả cao hơn nhiều.

Vận trình tình cảm chẳng thể dung hoà. Do ảnh hưởng của Ngũ hành Mộc Thổ xung khắc nên tử vi khuyên bạn không nên lúc nào cũng tự trách. Bởi lẽ, không phải lúc nào sự hy sinh cũng được ghi nhận xứng đáng.

Tài lộc của bản mệnh cũng rất khả quan. Mọi áp lực tài chính dường như đã được gỡ bỏ do có người hỗ trợ, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, hay có được một khoản nhờ những khoản đầu tư trước đây. Dù vậy, bản mệnh nên thận trọng trong việc chi tiêu số tiền này sao cho phù hợp.

Tuổi Tỵ

Dưới sự che chở của Thực Thần, tuổi Tỵ có một ngày vượng về đường tài lộc. Nếu bạn đang muốn tăng thêm thu nhập thì đừng bỏ lỡ cơ hội này. Cơ hội để kiếm tiền tăng lên, tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ không được rảnh rang như trước đó đâu, cần có sự chuẩn bị tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bản mệnh ở thời điểm này về cơ bản là vẫn khá ổn định. Con giáp này sẽ nhận được những cơ hội để thể hiện năng lực của mình, song bạn cần chuẩn bị tinh thần cố gắng hết sức mình, đừng làm việc hời hợt, nếu không bạn sẽ không có cơ hội lần 2 đâu.

Con giáp này gặp thuận lợi cho đường công danh sự nghiệp và tài lộc là thế nhưng vô tình lại khiến cho đường tình duyên trắc trở. Nguyên nhân cũng bởi bản mệnh dành nhiều thời gian cho công việc mà bỏ bê, thiếu quan tâm đến người mình yêu, khiến cho tình cảm có phần nguội lạnh.

Tuổi Thân

Tuổi Thân hôm nay ngày 04/08/2023 sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Tuy nhiên bạn nên xem lại cách làm việc đôi lúc còn bảo thủ, tự làm theo ý mình.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc ổn định kéo theo vận tiền bạc hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu không cần quá tiết kiệm.

Trong tình yêu tuổi Thân cần cân bằng giữa công việc và tình yêu hơn, đặc biệt trong ngày hôm nay. Do bận rộn với công việc khiến người ấy cảm thấy mệt mỏi và chán nản.Cho nên dù công việc đạt kết quả cao, nhận được nhiều lời khen cũng không khiến bạn cảm thấy vui vẻ chút nào.

Tranh thủ thời gian buổi tối để làm lành với đối phương đi tuổi Thân nhé, đừng khiến người ấy phải khó chịu nữa.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.