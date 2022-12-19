Lộc tràn vào nhà 4 ngày đầu tiên tháng 12 âm lịch, 3 tuổi kiếm tiền bộn túi, vận may trải dài, nhà xe chờ sẵn, giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 18:36

Bước sang 4 ngày đầu tiên tháng 12 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ lọt vào top kiếm tiền đỉnh nhất tuần. Cùng xem họ là những ai nhé.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp phát tài trong 4 ngày đầu tiên tháng 12 âm lịch. Đây quả là một tin đáng mừng đến trong thời điểm Tết đã cận kề như thế này. Được cả Chính Tài và Thiên Tài phù trợ nên thích hợp để người làm ăn, kinh doanh mạnh tay tiến hành các kế hoạch đầu tư của mình. Nhờ vậy, tiền thu về đầy tay, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, tha hồ mà phát tài phát lộc.

Đối với người làm công ăn lương thì chuyện kiếm tiền về tay trắc trở hơn 1 chút nhưng không phải là không có cơ hội. Bạn còn có xu hướng quá cố chấp khi không chịu lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người mà cứ một mực làm theo điều mình mong muốn. Chỉ tới khi vấp phải sai lầm bạn mới cảm nhận rõ về sự hấp tấp của mình. Song, nếu sớm nhận ra điều đó và cố gắng hết sức mình thì vẫn có cơ hội gỡ gạc lại để kiếm lại khoản tiền bù đắp lại những sai lầm mình gây ra và dư dả sắm Tết.

Lộc tràn vào nhà 4 ngày đầu tiên tháng 12 âm lịch, 3 tuổi kiếm tiền bộn túi, vận may trải dài, nhà xe chờ sẵn, giàu ú ụ - Ảnh 1
Người tuổi Dần là con giáp phát tài trong 4 ngày đầu tiên tháng 12 âm lịch. Đây quả là một tin đáng mừng đến trong thời điểm Tết đã cận kề như thế này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là con giáp may mắn vào 4 ngày đầu tiên tháng 12 âm lịch. Vì thế, trong công việc, hãy tập trung phát huy năng lực sẵn có, còn điều gì chưa rõ thì cứ thẳng thắn trao đổi lại với cấp trên. Tinh thần cống hiến hết mình cho công việc và những đóng góp của bạn rồi sẽ tới ngày được ghi nhận. Đừng quá quan trọng chuyện thưởng phạt, cũng đừng lo sợ bị kẻ xấu chơi khăm, cấp trên đủ sáng suốt để phân biệt đúng sai, biết ai là người có thực lực.

Đường tài lộc khá vững vàng khi mà ngay đầu tuần, bạn đã được cát tinh chiếu mệnh, vận may trải dài đảm bảo cho con giáp này không cần phải chạy vạy ngược xuôi mà vẫn có đủ tiền bạc chi tiêu. Những vấn đề về tài chính dần dần được cải thiện nhờ óc kinh doanh nhạy bén cũng như đầu tư tích trữ của bản mệnh.

Lộc tràn vào nhà 4 ngày đầu tiên tháng 12 âm lịch, 3 tuổi kiếm tiền bộn túi, vận may trải dài, nhà xe chờ sẵn, giàu ú ụ - Ảnh 2
Người tuổi Mão là con giáp may mắn vào 4 ngày đầu tiên tháng 12 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tài khí của người tuổi Tị tụ hội mạnh nhất ở 4 ngày đầu tiên tháng 12 âm lịch. Con giáp này được Thực Thần trao nhiều cơ hội kiếm tiền. Có cát thần chỉ lối dẫn đường, bản mệnh nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng và đáp ứng được những điều thị trường đang cần. Lúc này, bạn có thể sẽ có thêm những ý tưởng về việc mở rộng quy mô kinh doanh, song cần chú ý không nên háo thắng mà làm những việc mình không có sẵn kinh nghiệm.

Với người làm công ăn lương, bạn cần cố gắng hết mình trong các nhiệm vụ được giao, chớ nên lơ là, có tinh thần rã đám tết. Những cố gắng bạn bỏ ra trong khoảng thời gian này sẽ được ghi nhận một cách rất nhanh chóng, vì vậy mà bạn cần chớp lấy thời cơ, không vội nghĩ đến việc nghỉ ngơi, hưởng thụ.

Lộc tràn vào nhà 4 ngày đầu tiên tháng 12 âm lịch, 3 tuổi kiếm tiền bộn túi, vận may trải dài, nhà xe chờ sẵn, giàu ú ụ - Ảnh 3
Tài khí của người tuổi Tị tụ hội mạnh nhất ở 4 ngày đầu tiên tháng 12 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

 

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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