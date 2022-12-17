LỘC AI NẤY HƯỞNG: 3 con giáp sau tuy nổi tiếng lười nhưng vẫn được trời thương, chớ vội khinh chê họ!

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 09:38

Vì vận mệnh của mỗi người không giống nhau nên lộc ai thì người đó hưởng, cùng xem đâu là con giáp lười biếng nhưng may mắn nhé.

1. Tuổi Tý

Đàn ông tuổi Tý có lông mày cao, mũi cao và lỗ mũi đầy đặn, họ thông minh và thích đi đường tắt trong mọi việc.
Trong tiềm thức họ lười biếng và thích dựa vào một sức mạnh đặc biệt nào đó để giải quyết mọi việc, ngay cả khi không nỗ lực nhiều cũng có thể đạt được điều gì đó trong sự nghiệp của mình.
Những cô gái tuổi Tý có đôi mắt sắc bén, sâu và dài ở tuổi thiếu niên, họ càng lớn càng chú ý đến ngoại hình, dành nhiều thời gian hơn cho việc chải chuốt bản thân, lười biếng với sự nghiệp và không có tham vọng.
Thế nhưng Tý đầu tư buôn bán lại may mắn, thỉnh thoảng đầu tư có thể thu được lợi nhuận lớn.

Những người đàn ông tuổi này sống tương đối đơn giản và không quan tâm đến thiên hạ quá nhiều.
Nữ tuổi này sinh ra đã có điều kiện tốt, từ nhỏ đã được người lớn yêu thương chăm sóc, lớn lên ít va chạm, họ là người may mắn những người có thể kiếm tiền ngay cả khi đang nằm. 

LỘC AI NẤY HƯỞNG: 3 con giáp sau tuy nổi tiếng lười nhưng vẫn được trời thương, chớ vội khinh chê họ! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Sửu

Đa phần đàn ông tuổi Sửu có lông mày hình kiếm, dái tai và mũi nhiều thịt, họ tương đối điềm tĩnh và lười phấn đấu, khi đạt được một mục tiêu nhất định, họ sẽ chọn không làm việc chăm chỉ và dừng lại để tận hưởng cuộc sống.
Người tuổi Sửu vốn là con giáp hiền lành, hay nói, luôn có thể kết bạn xã giao với tất cả mọi người, dễ nói chuyện, có thể trở nên giàu có một cách nhanh chóng nhờ quen biết những người quyền quý.
Những cô gái tuổi Sửu thì có vầng trán đầy đặn, môi dày, răng duyên, bẩm sinh đã có phúc khí, từ nhỏ đã gặp nhiều may mắn, quan hệ giữa người với người rất tốt, tuy lười biếng nhưng những cơ hội tốt như thăng chức hay trúng thưởng luôn có thể tự động ập đến với họ.

Trong độ tuổi 24 - 30 vận quý nhân có thể thăng tiến vượt bậc, sự nghiệp nhờ đó mà thăng tiến, tuy tính cách tương đối lười biếng nhưng họ thường gặp nhiều may mắn.
Đặc biệt là nữ tuổi này sống khá tình cảm, không có khái niệm keo kiệt về chuyện tiền bạc, cũng không muốn quản lý tiền bạc vì thấy mệt mỏi, vận khí của họ rất tốt, luôn có quý nhân đưa ra sáng kiến ​​giúp họ kiếm tiền.

LỘC AI NẤY HƯỞNG: 3 con giáp sau tuy nổi tiếng lười nhưng vẫn được trời thương, chớ vội khinh chê họ! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là con giáp có đường con cái tốt, tình duyên vô cùng may mắn, quan hệ với người khác giới từ nhỏ đã rất vượng phát, hay được người khác phái vây quanh sẵn sàng chủ động giúp đỡ họ và để họ tạo ra những bước đột phá trong sự nghiệp.
Tuy họ lười biếng nhưng hay có cơ hội tốt và có được khối tài sản lớn. Những cô gái tuổi Dậu mắt sáng, mũi thịt, mông đầy đặn, phóng khoáng, không gò bó, không thích sân si nên họ có phước, thường được khối tài sản kếch sù, không cần làm việc chăm chỉ vẫn có thành tích trong sự nghiệp.

Tuổi Dậu trời sinh phúc khí, từ nhỏ đi học đều gặp may mắn, có thể đạt được bước đột phá trong sự nghiệp mà không phải trải qua quá nhiều bước lùi.
Nữ tuổi này có môi dưới dày và hay có nốt ruồi ở ngực trái, họ sinh ra có số phú quý, từ nhỏ không phải lo lắng điều gì, sau khi kết hôn được người đời cưng chiều, lười biếng. Mọi người ghét họ, nhưng ông trời sẽ chiều chuộng họ.

LỘC AI NẤY HƯỞNG: 3 con giáp sau tuy nổi tiếng lười nhưng vẫn được trời thương, chớ vội khinh chê họ! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Không "dao kéo", vẫn sửa được tướng dễ dàng theo những mẹo được cổ nhân truyền lại

Không "dao kéo", vẫn sửa được tướng dễ dàng theo những mẹo được cổ nhân truyền lại

Không phải ai sinh ra cũng sở hữu tướng mạo đẹp đẽ. Có nhiều người lựa chọn thẩm mỹ nhan sắc, nhưng có cách sửa tướng dễ dàng hơn gấp bội.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tu vi tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 31 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 33 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn