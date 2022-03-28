Lộ diện 3 con giáp GIÀU NỨT VÁCH năm Nhâm Dần 2022, cơ hội PHÁT TÀI trong tầm tay, cơ hội ĐỔI XE, ĐỔI NHÀ trong chốc lát

Tuổi Tý là những người thông minh, nhanh nhạy, tháo vát, song hơi thiếu sự can đảm. Với khả năng tư duy phong phú, óc quan sát sắc bén, họ có thể nắm bắt được nhiều cơ hội tốt.

Trong văn hóa của người phương Đông, con chuột tượng trưng cho sự cần cù, mẫn cán và tính tiết kiệm, nên những người sinh năm Tý cũng được cho là có sự chắt bóp, cần kiệm, ít khi hoang phí nên dù có xuất phát điểm thế nào thì từ tuổi trung niên trở đi cũng sẽ có cuộc sống sung túc, thậm chí là giàu có, chẳng thiếu thứ gì.

Tuổi Tý là những người thông minh, nhanh nhạy, tháo vát, song hơi thiếu sự can đảm.

Trong năm Tân Sửu, tuổi Tý phần nào có cuộc sống biến động do có hạn Thái tuế, nhưng bước sang năm Nhâm Dần, tài lộc của họ ổn định hơn, những mặt khác cũng rất thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Tuất

Trong năm 2022, con giáp Tuất và sao Thái Tuế tạo nên "củng hợp Mộc cục". Sự kết hợp này đại diện cho sự trói buộc, nhưng cũng là dĩ hòa vi quý. Ngoài ra, Thái Tuế còn là Thiên cung quan của tuổi Tuất. Nếu tương hợp lại, gọi là cung hợp thân, ý nói rằng đường nhân duyên trong cơ quan tổ chức trở nên tốt đẹp, được cấp trên xem trọng, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Nhưng không phải ai tuổi Tuất cũng được may mắn như vậy. Người tuổi Tuất sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông, muốn không may cũng không được. Năm 2022 giúp dương khí của họ càng thêm hưng vượng, có thêm nhiều của cải. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng có áp lực vì mang trên mình sự trói buộc nhất định.

Tuổi Ngọ

Năm 2022 tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ nên khoảng thời gian này bạn có thể “phi nước đại” trong các dự án của mình. Làm việc gì cũng được giúp đỡ nên thuận lợi gặt hái được mục tiêu đã đề ra.

Ai cũng là một cá thể độc lập, bạn cũng vậy. Có điều, thành công sẽ đến nhanh hơn và tài lộc thu về dồi dào hơn nếu bạn biết cách kết hợp với người khác. Cho nên, biết nhìn hoàn cảnh, hiểu được tình huống và nắm lấy cơ hội là những điều bạn cần để tâm hơn trong năm 2022.

Năm 2022 tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ nên khoảng thời gian này bạn có thể “phi nước đại” trong các dự án của mình.

Với những nỗ lực của mình, chẳng mấy mà bạn sẽ lọt vào danh sách ưu ái của cấp trên. Nhiều trải nghiệm mới và cơ hội đổi đời mang lại sự giàu có đang chờ bạn ở phía trước.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)