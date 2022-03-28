Tử vi 12 con giáp ngày 28/03/2022: Tuổi Tý tài lộc DÂNG TRÀO, tuổi Thìn HANH THÔNG trong công việc, tuổi Ngọ cần GIỮ VỮNG tinh thần đối với TIỂU NHÂN

Xem tử vi hôm nay thứ 2 ngày 28/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, vận trình công việc của người tuổi Tý diễn ra suôn sẻ. Tính cách cẩn thận, chỉn chu và tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần cầu tiến là những yếu tố giúp bản mệnh nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên của mình. Đường công danh mở rộng trước mắt chỉ đợi con giáp này can đảm bước tới.

Xem tử vi hôm nay thứ 2 ngày 28/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, vận trình công việc của người tuổi Tý diễn ra suôn sẻ.

Phương diện tài lộc gặp nhiều may mắn, con giáp này sắp thu được nguồn lợi lớn trong kinh doanh.

Bản mệnh sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc, ngọt ngào yêu thương bên cạnh người bạn đời của mình. Cơ hội tỏ tình thành công dành cho người độc thân cũng cao hơn trước.

Tuổi Sửu

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Nguồn năng lượng và trí lực dồi dào giúp những chú Trâu có đủ can đảm để đối đầu với mọi thử thách trước mắt. Những vấn đề rắc rối hay khó khăn hiện tại chỉ càng khơi gợi ở con giáp này năng lực chiến đấu và chinh phục của mình.

Vận trình tình cảm viên mãn. Là thời điểm thích hợp để người tuổi Sửu và nửa kia hàn gắn tình cảm sau khoảng thời gian xa cách. Đôi lứa yêu nhau lúc này đã có sự cảm thông, chia sẻ và yêu thương vô bờ.

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này có thể nhân cơ hội trước mắt để bắt tay vào đầu tư trong các lĩnh vực mình am tường.

Tuổi Dần

Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Dần có thể đạt được nhiều thành công rực rỡ trong các công việc luật sư, bác sĩ, nghệ thuật… Đầu óc thông minh khiến bạn thường nhanh chóng tìm ra cách xử lý tình huống phù hợp.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết công việc, bạn nên quan tâm hơn đến cảm xúc và suy nghĩ của mọi người xung quanh, đừng biến mình thành con người lạnh lùng, ích kỷ, lúc nào cũng làm theo nguyên tắc.

Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Dần có thể đạt được nhiều thành công rực rỡ trong các công việc luật sư, bác sĩ, nghệ thuật…

Trong chuyện tình cảm, con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, chẳng bao giờ đẩy hết việc cho người ấy. Bạn hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng chứ chẳng phụ thuộc vào riêng mình ai.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Mão sẽ có những bước đi vững chắc, hứa hẹn thu hoạch thành tựu đáng kể. Nhờ cách làm việc nghiêm túc, kỹ lưỡng và chỉn chu mà cấp trên đã có ý định cất nhắc bản mệnh lên những vị trí cao hơn.

Cơ hội phát tài phát lộc dành cho con giáp này trong khoảng thời gian này là rất cao.

Cuộc sống hôn nhân có dấu hiệu rạn nứt rõ rệt khi yêu thương dần nhường chỗ cho cãi vả lên ngôi. Khi cả hai không còn ý muốn nỗ lực níu giữ tình cảm thì việc đổ vỡ cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Được biết người tuổi Thìn có rất nhiều cơ hội để khẳng định năng lực bản thân trong ngày. Việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao đem lại cho bản mệnh sự công nhận của cấp trên và đi kèm với đó là sự ghen tỵ của đồng nghiệp.

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng.

Vận trình tình cảm ngập tràn vui vẻ. Sự ngọt ngào và lãng mạn mà nửa kia cất công dành cho con giáp này trong từng món ăn, lời nói cho tới quà tặng khiến bản mệnh tủm tỉm cười vui suốt cả ngày.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Nguồn thu nhập được nâng cao đem lại cho con giáp này một cuộc sống đáng mơ ước.

Tuổi Tỵ

Tỷ Kiên tác động, người tuổi Tỵ cứng cỏi thường thích tự làm mọi việc theo ý của mình, không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh, chính vì vậy mà nhiều khi, bạn rơi vào tình cảnh bị cô lập.

Khi mâu thuẫn giữa bạn và bạn bè, đồng nghiệp nổ ra, bạn nên dành thời gian để nghiêm túc lắng nghe quan điểm của đối phương, đừng ngang bướng giữ mãi những suy nghĩ của mình. Nếu chú ý lắng nghe, biết đâu bạn sẽ nhận ra rằng mình cũng có những điểm chưa chính xác?

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang dần trở nên lạnh nhạt. Nếu những khúc mắc không được tháo gỡ thì đôi bên sẽ ngày càng xa cách hơn. Đây là lúc đôi bên cần thẳng thắn hơn khi trò chuyện, trao đổi với nhau để cứu vãn tình hình.

Tuổi Ngọ

Đối diện với hoạ tiểu nhân, người tuổi Ngọ cần phải giữ cho mình tinh thần vững vàng và kiên trì bền bỉ. Đối với người thân quen cách mấy, hãy nâng cao tinh thần đề cao cảnh giác để hạn chế tối đa các tai hoạ khôn lường.

Đối diện với hoạ tiểu nhân, người tuổi Ngọ cần phải giữ cho mình tinh thần vững vàng và kiên trì bền bỉ.

Vận trình tài lộc vô cùng rồi dào, nhất là ở hạng mục đầu tư, kinh doanh sẽ mang lại doanh thu đột phá.

Chuyện tình yêu lứa đôi cũng gặp nhiều cản trở hơn bao giờ hết. Nhưng dù thế nào xảy ra cũng đừng quên sự gượng ép trong tình yêu sẽ chẳng bao giờ mang tới hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra không quá suôn sẻ. Trong cách cư xử và hành động, tuổi Mùi có phần nóng vội và bốc đồng nên khó tránh khỏi những sai lầm ngoài ý muốn. Nếu thay đổi điều này sớm thì may ra con giáp này có thể cải thiện được tình hình hiện tại.

Vận trình tình cảm vô cùng tươi sáng. Đặc biệt là người độc thân sẽ được quý nhân soi đường dẫn lối, sớm tìm được người trong mộng của mình. Đôi lứa tâm đầu ý hợp trong nhiều suy nghĩ, cơ hội tiến xa là vô cùng lớn.

Vận trình tài lộc bình ổn. Nguồn thu chính lẫn phụ nằm ở mức trung bình, không thực dư dả.

Tuổi Thân

Hôm nay, người tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà. Lúc nào người kia cũng luôn quan tâm, chăm sóc bạn, ở bên bạn những lúc khó khăn. Hãy trân trọng tình cảm mà bạn đang có được.

Cho dù đã kết hôn hay chưa, bạn cũng nên hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Bạn có thể tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn hoặc một bữa ăn ấm cúng ngay tại nhà. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn đôi bên sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên.

Hôm nay, người tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày hôm nay 26 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, nhờ có quý nhân hỗ trợ nhiệt trình, kết hợp với bản lĩnh kiên cường và khôn khéo mà không có gì có thể cản trở được bước thăng tiến của người tuổi Dậu. Khả năng sáng tạo tốt mang tới nhiều cơ hội chuyển mình cho người làm trong lĩnh vực nghệ thuật.

Cũng nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối mà con giáp này sớm tìm ra cơ hội kiếm tiền tiềm năng khác. Bạn chỉ cần can đảm và tin vào những quyết định của bản thân.

Bất đồng và mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng ngày càng gia tăng sau khoảng thời gian dài chung sống. Lúc này hai bên có chút nhẫn nhịn, bao dung thì sóng gió nào cũng qua.

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra có chút ngáng trở. Tử vi ngày mới khuyên con giáp này nên tập trung cho việc mở rộng và phát triển các mối quan hệ xã giao hơn. Dù có hậu thuẫn vững chắc là gia đình thì bản mệnh cũng đừng nên tỏ ý chủ quan, kiêu ngạo.

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra có chút ngáng trở.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Sự thuỷ chung, son sắt và mong muốn nỗ lực vun vén tình cảm của cả hai may mắn khi tìm được điểm chung. Tuổi Tuất độc thân dễ dàng gây ấn tượng với những người khác giới nhờ sự khéo léo, tinh tế của mình.

Vận trình tài lộc không tệ. Tận dụng tốt những cơ hội kiếm tiền trước mắt thì túi tiền sẽ nhanh chóng được làm đầy mà thôi.

Tuổi Hợi

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Bạn được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi đối diện khó khăn.

May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Quý nhân sẽ giúp bạn định hướng con đường tương lai rõ ràng hơn. Những vấn đề còn tồn đọng cũng được giải quyết nhanh chóng.

Tuy nhiên, con giáp này cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình. Bạn không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể cho dù có đang bận tối tăm mặt mũi đi nữa. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, bạn cần đi khám chữa ngay.

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