Liên tiếp từ ngày 28/6 đến 10/7, 4 con giáp may mắn ôm trọn lộc trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 27/06/2022 02:22

Tử vi từ ngày 28/6 đến 10/7, những con giáp may mắn dưới đây làm việc gì cũng có quý nhân trợ giúp dễ dàng thành công giàu có.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi hiền lành nhưng nội tâm vốn dĩ mạnh mẽ, lại không ngừng theo đuổi sự giàu có và quyền lực. Vì thế trong cuộc sống họ luôn nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Hầu hết người tuổi Hợi đều gặt hái được thành công hơn người ở một giai đoạn nhất định nào đó trong cuộc đời.

Tử vi có nói, từ ngày 28/6 đến 10/7, nếu biết nắm bắt cơ hội thì những người tuổi Thìn không sợ nghèo khó, ai đã giàu sẽ càng giàu hơn. Tuy rằng, trước khi lên đến đỉnh cao của thành công, tuổi Hợi buộc phải trải qua thử thách, nhưng có như thế sự thành công mới bền vững lâu dài.

Liên tiếp từ ngày 28/6 đến 10/7, 4 con giáp may mắn ôm trọn lộc trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe - Ảnh 1
Tử vi có nói, từ ngày 28/6 đến 10/7, nếu biết nắm bắt cơ hội thì những người tuổi Thìn không sợ nghèo khó, ai đã giàu sẽ càng giàu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão thông minh, chịu khó, luôn biết nắm bắt thời cơ xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn. Người tuổi Mão luôn tin rằng mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Thế nên cuộc sống dù có sóng gió chông gai, họ cũng tự mình vượt qua tất cả, lấy thất bại làm bài học, trau dồi và phát triển bản thân ngày càng mạnh mẽ.

Liên tiếp từ ngày 28/6 đến 10/7, con giáp tuổi Mão sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó. Chưa hết, nếu họ biết đầu tư kinh doanh thì sẽ càng giàu có, tiền vào như nước.

Liên tiếp từ ngày 28/6 đến 10/7, 4 con giáp may mắn ôm trọn lộc trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe - Ảnh 2
Liên tiếp từ ngày 28/6 đến 10/7, con giáp tuổi Mão sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ ngày 28/6 đến 10/7, vận thế của người tuổi Dậu có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống. Sức khỏe của người tuổi Dậu cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng.

Người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù. Với vận khí hưng phát, người tuổi Dậu cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất mua nhà tậu xe hơi là rất cao.

Liên tiếp từ ngày 28/6 đến 10/7, 4 con giáp may mắn ôm trọn lộc trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe - Ảnh 3
Từ ngày 28/6 đến 10/7, vận thế của người tuổi Dậu có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận thế của người tuổi Ngọ càng trở nên hanh thông từ ngày 28/6 đến 10/7 do có sao tốt phù hộ nên sự nghiệp có bước tiến lớn, những nỗ lực trước đây sẽ mang lại danh tiếng cho con giáp này. Cũng chính vì thế mà tiền bạc ngày càng chất đầy trong két.

Không chỉ may mắn trong con đường công danh tài lộc mà người tuổi Ngọ còn rất may mắn trên con đường tình duyên, nếu độc thân thì đây là cơ hội tìm thấy chân ái của đời mình. Nếu như có đôi có cặp thì đây chính là lúc hai người vun đắp tình cảm thêm phần gắn bó, hạnh phúc.

Liên tiếp từ ngày 28/6 đến 10/7, 4 con giáp may mắn ôm trọn lộc trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe - Ảnh 4
Vận thế của người tuổi Ngọ càng trở nên hanh thông từ ngày 28/6 đến 10/7 do có sao tốt phù hộ nên sự nghiệp có bước tiến lớn - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

77 ngày tới, 3 con giáp may mắn trăm bề, tiền bạc phủ phê, đào hoa chạm đỉnh, cuộc sống giàu sang vượng phát không ai bằng

77 ngày tới, 3 con giáp may mắn trăm bề, tiền bạc phủ phê, đào hoa chạm đỉnh, cuộc sống giàu sang vượng phát không ai bằng

Đúng 77 ngày tới, 3 con giáp may mắn trong cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Vận trình vượng phát, bản mệnh thoát ế thành công, sự nghiệp thăng tiến vượt xa ngoài mong đợi.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi 10 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 55 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 30 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 45 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 12 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026