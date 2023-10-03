Liên tiếp từ ngày 20/8 đến 28/8 âm lịch: Trời cao thả bao tiền to, 3 con giáp phú quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to

Tử vi dự đoán, từ ngày 20/8 đến 28/8 âm lịch là thời điểm 3 con giáp này bắt đầu gặp nhiều may mắn, tài lộc trong công việc.

Tuổi Mùi Người tuổi Mùi được biết đến với tính cách hiền lành, ít nói. Con giáp này cũng không thích sân si hay những chuyện thị phi. Họ quan niệm rằng mình nên làm tốt việc của mình trước khi quan tâm đến những chuyện của người khác. Cũng chính vì nét tính cách này nên người tuổi Mùi tránh được nhiều rắc rối liên quan đến cuộc sống cũng như công việc. Trong những tháng gần đây, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi không mấy suôn sẻ. Nhưng họ không vì thế mà nản lòng trước mỗi khó khăn. Từ ngày 20/8 đến 28/8 âm lịch, người tuổi Mùi phát tài, đổi vận, làm đâu gặt đấy. Trong kinh doanh buôn bán, họ chốt được nhiều đơn hàng, thu về nguồn lợi nhuận khủng. Ngoài ra, với người tuổi Mùi đang còn độc thân, vận đào hoa của họ trong thời điểm này khá vượng. Họ sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý qua sự giới thiệu của bạn bè.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Người tuổi Dần là con giáp tài năng, tham vọng và cũng rất quyết đoán. Họ là con giáp có thể giải quyết sự mọi việc một cách trơn tru, hiệu quả và có thể xoay chuyển tình hình trong thời gian ngắn. Tử vi có nói, từ ngày 20/8 đến 28/8 âm lịch, tài lộc của người tuổi Dần vượng hơn thấy rõ. Con giáp này rũ bỏ vận xui, giải quyết được những khó khăn, bế tắc và áp lực quá lớn trong thời gian qua. Được quý nhân nâng đỡ, người tuổi giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong công việc. Vận trình cứ thế ào ào đi lên. Nhờ nỗ lực hết mình, người tuổi Dần đạt được thành tích đáng khích lệ trong công việc, được cấp trên tuyên dương, khen thưởng. Tuy nhiên, trong khoảng thời điểm này, sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Họ cần tìm cách giải tỏa căng thẳng cũng như đề phòng bệnh cũ tái phát.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ ưa tự do, phóng khoáng và cũng tràn đầy nhiệt huyết trong công việc. Họ hợp với những nghề nghiệp yêu cầu tính sáng tạo. Tuy nhiên, vào những tháng gần đây, công việc của họ có chút bất ổn khiến họ phải thường xuyên lo lắng, căng thẳng. Từ ngày 20/8 đến 28/8 âm lịch, công việc của người tuổi Ngọ có nhiều chuyển biến rõ rệt. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đồng nghiệp, những khó khăn, vướng mắc trong công việc của người tuổi này dần dần được tháo gỡ. Được cấp trên tạo điều kiện, con giáp này đạt được nhiều thành tựu trong công việc cũng như có được khoản tiền thưởng lớn trong năm nay. Họ cũng chính là một trong những con giáp có túi tiền rủng rẻng. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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