Liên tiếp từ ngày 2/5 đến 20/5, Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp gặt vận may, thu tài lộc, tích lũy được tiền của đầy kho, bạc vàng đầy rổ

Tâm linh - Tử vi 01/05/2023 10:55

Con giáp may mắn từ ngày 2/5 đến 20/5 sẽ gọi tên ai? Liệu bạn có nằm trong số đó?

Tuổi Tỵ

Từ ngày 2/5 đến 20/5 là giai đoạn may mắn mỉm cười với người tuổi Tỵ. Tử vi tài lộc báo hiệu, con giáp này đổi đời, cải vận thành công. Sau khi giải quyết hết các tàn dư vận hạn còn sót lại trong những ngày trước đó, Tỵ sẽ đại phát rực rỡ. Những chú Rắn có Tài Tinh bảo hộ, lộc tiền bạc liên tục về tay.

Công việc của con giáp này lên như diều gặp gió, thu nhập tăng vùn vụt, vượt xa cả mức mong đợi ban đầu. Tỵ không chỉ kiếm được nhiều mà còn thoải mái chi tiêu, dư giả sau khi đã dành ra một khoản tích lũy.Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng phát triển rực rỡ khó ai sánh bằng. Nếu còn độc thân, bạn có nhiều cơ hội giao lưu với những đối tượng triển vọng. Chỉ cần mở lòng và cho đôi bên một cơ hội là hai người hoàn toàn có thể đi cùng nhau lâu dài.

Liên tiếp từ ngày 2/5 đến 20/5, Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp gặt vận may, thu tài lộc, tích lũy được tiền của đầy kho, bạc vàng đầy rổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi có nói, từ ngày 2/5 đến 20/5, công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ mới rực rỡ, dễ thành công, thậm chí thành tích vượt quá cả mong đợi. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận, và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình.Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, và thời cơ chủ yếu đến vào thời gian này. Người làm công ăn lương có cơ hội được thưởng nóng, trong khi đó có một số người khác thì lại có thể phát tài nhớ những trò may rủi.

Bản mệnh còn được tận hưởng thời gian yên bình bên nửa kia. Bạn có thể tâm sự với người ấy và đôi bên cùng thảo luận để tìm ra hướng giải quyết cho mọi khó khăn. Gia đình chính là bến bờ vững chãi cho bạn mỗi khi mệt mỏi. Đối với những người độc thân, Cát Tinh chiếu mệnh giúp bạn nhận được sự chú ý của nhiều người. Bạn nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn chứ không nên tiếp tục ngó lơ như khoảng thời gian trước đó.

Liên tiếp từ ngày 2/5 đến 20/5, Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp gặt vận may, thu tài lộc, tích lũy được tiền của đầy kho, bạc vàng đầy rổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, từ ngày 2/5 đến 20/5, tuổi Tuất đụng đâu cũng thu bộn tiền, hái hết vàng bạc của thiên hạ. Bạn có tính cách nhanh nhẹn, thông minh nên nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người. Thời gian trước, vận trình của bạn không được trải đầy hoa hồng nên làm bao nhiêu cũng không đủ. Bạn gặp nhiều chuyện khó khăn, buồn phiền vì phải vay mượn tiền khắp nơi.

Nhưng vượt qua thời kỳ khó khăn đó, bước vào giai đoạn hoàng kim này, bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội phát triển vượt bậc. Bạn đạt được nhiều mục tiêu đã ấp ủ nhiều năm nay. Bạn vượt qua được số phận nghèo khó để vươn lên dẫn đầu trong danh sách vàng của Thần Tài.

Liên tiếp từ ngày 2/5 đến 20/5, Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp gặt vận may, thu tài lộc, tích lũy được tiền của đầy kho, bạc vàng đầy rổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ có thời gian ngập trong nhung lụa, làm đâu thắng đó, một bước đổi đời.

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