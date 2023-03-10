Liên tiếp từ ngày 11/3 đến 25/3, top 3 con giáp nhận vô vàn điềm lành, quý nhân sát kề, tình - tiền đều rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 09:10

Tử vi có nói, từ ngày 11/3 đến 25/3, những con giáp sau đây sẽ cực kỳ sung túc, viên mãn hạnh phúc hơn người.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo, từ ngày 11/3 đến 25/3 do được cát tinh xuất hiện mang lại rất nhiều niềm tin, tuổi Mão có thể cải thiện được mọi mặt cuộc sống, dù là sự nghiệp, tình duyên hay tiền bạc đều vô cùng viên mãn. Trong thời gian này, tuổi Mão thể trông chờ vào những thay đổi tích cực trong sự nghiệp, ví dụ như được cấp trên khen ngợi, đồng nghiệp hậu thuẫn.

Trên con đường tài vận của bản mệnh cũng được cải thiện rõ rệt, vì thế bạn chớ ngại khó, ngại khổ mà bỏ lỡ đi vận may. Đặc biệt, nếu tham gia vào các dự án đòi hỏi sự hợp tác, bạn có thể nhận được nhiều lợi nhuận bất ngờ. Trên con đường tình duyên những người tuổi Mão cũng vô cùng suôn sẻ hạnh phúc.

Liên tiếp từ ngày 11/3 đến 25/3, top 3 con giáp nhận vô vàn điềm lành, quý nhân sát kề, tình - tiền đều rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nhiệt tình và nhiệt huyết của người tuổi Thân được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Bạn mạnh dạn thể hiện bản thân là một át chủ bài của cả đội và nhận được sự tín nhiệm từ mọi người. Nếu đã làm lãnh đạo, bạn được nhân viên yêu mến vì biết cách sử dụng đúng người đúng việc, một khi giao nhiệm vụ cho ai thì hoàn toàn tin tưởng người đó.

Đặc biệt, từ ngày 11/3 đến 25/3, trên phương diện tài lộc, nhờ có tầm nhìn xa trông rộng nên những người tuổi Thân sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty. Trên phương diện tình cảm, những người tuổi Thân còn độc thân có nhiều nhân duyên tốt đẹp. Bản mệnh có thể tìm được người thật lòng cuộc sống vô cùng viên mãn.

Liên tiếp từ ngày 11/3 đến 25/3, top 3 con giáp nhận vô vàn điềm lành, quý nhân sát kề, tình - tiền đều rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thời gian sắp tới, con đường mà người tuổi Mùi đang đi rất thuận lợi vì bạn được nhiều người nâng đỡ làm gì cũng thành công. Thêm vào đó, do nỗ lực của người tuổi Mùi luôn được phát huy hết mình nên bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu.

Đặc biệt, từ ngày 11/3 đến 25/3, Mùi cũng mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh. Với những tuổi Mùi làm công ăn lương cũng có thể được cấp trên cất nhắc tăng lương tăng bổng cuộc sống rực rỡ. Trên phương diện tình duyên với những ai còn độc thân nên dành thời gian chăm chút hơn cho bản thân để thu hút người khác giới, ắt bạn sẽ tìm được người phù hợp.

Liên tiếp từ ngày 11/3 đến 25/3, top 3 con giáp nhận vô vàn điềm lành, quý nhân sát kề, tình - tiền đều rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày hôm nay (24/2), 3 con giáp hưởng trái ngọt, nhận túi tiền khủng trời ban, ăn sung mặc sướng dịp Tết Nguyên Đán

Cuối ngày hôm nay (24/2), 3 con giáp hưởng trái ngọt, nhận túi tiền khủng trời ban, ăn sung mặc sướng dịp Tết Nguyên Đán

Vào cuối ngày hôm nay (24/2), tuổi Hợi, Dậu, Tý có khả năng nhận được nhiều tài nguyên, tiền rơi trúng đầu, dễ dàng giàu có, vui vẻ mỹ mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tủ vi hôm nay tử vi ngày 10/3/2023 tu vi 12 con giap tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 51 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 8 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 8 giờ 12 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 8 giờ 16 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều