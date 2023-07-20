Liên tiếp 7 ngày từ 21-27/7: 3 con giáp tài lộc đỏ như son, sự nghiệp vững vàng, tiền bạc rất thịnh vượng, tình duyên phơi phới, tìm được một nửa như ý, phúc phần đầy nhà

Con đường sự nghiệp của tuổi Dần gặp một số trở ngại nhỏ, nhưng không đáng kể. Bạn, người tuổi này, có xu hướng làm việc theo tùy hứng và cảm tính, điều này có thể gây ra một số khó khăn. Tử vi khuyên bạn nên có một kế hoạch rõ ràng để đảm bảo mọi việc diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Vận trình tài lộc của bạn ổn định và dồi dào. Mặc dù bạn có một nguồn tài chính khá ổn định, nhưng không nên trở nên chủ quan và tiêu xài hoang phí.

Vận trình tình cảm của bạn hòa hợp và êm ấm. Bạn và người ấy đang trải qua một thời gian hạnh phúc và yên bình bên nhau. Nếu bạn độc thân, có khả năng bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy một nửa yêu thương sau một thời gian dài chờ đợi và tìm kiếm.

Người tuổi Mão dễ vướng phải rắc rối với cấp trên. Có thể bạn đang đặt cái tôi cá nhân lên quá cao nên vô tình nói lời gây mất lòng đối phương. Hãy nhanh chóng ý thức tình huống để có thể kiềm chế hành động và lời nói của mình.

Tốt nhất bạn nên giữ thái độ "dĩ hòa vi quý" với cả bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Hơn nữa, thái độ hợp tác sẽ khiến mọi việc trở nên suôn sẻ hơn nhiều, giảm bớt được những tranh cãi không đáng có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có điềm tranh đấu, cạnh khóe trong chuyện làm ăn, thăng tiến. Con giáp này là người có năng lực, nói được làm được nên vì thế hay bị người khác ghen tị, nói xấu sau lưng. Cũng may là tiền bạc khá hơn nhiều, ăn nên làm ra, có tiền tiêu vặt. Không ít bạn bè tốt vay tiền không muốn trả, bản mệnh sẽ cho họ ra khỏi cuộc đời và đòi được ít tiền.

Tuy nhiên con giáp này phải thất vọng trong chuyện tình cảm. Người ta nói, có hoạn nạn mới thấy chân tình, lúc khó khăn đi nhờ bạn bè ai cũng trốn hết. Chỉ có người thân mới là chỗ dựa vững chắc cho con giáp này mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm