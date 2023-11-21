Liên tiếp 5 ngày tới (22, 23, 24, 25, 26 và 27/11): 3 con giáp tiền bạc tăng vọt, cuộc sống ngậm thìa vàng, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 21/11/2023 19:05

Liên tiếp 5 ngày tới (22, 23, 24, 25, 26 và 27/11), 3 con giáp sau có vận kim tiền, nhận tiền tỷ cuối ngày, nhanh chóng giàu sang phú quý.

Tuổi Dần 

Liên tiếp 5 ngày tới (22, 23, 24, 25, 26 và 27/11), người tuổi Dần sau nhiều khó khăn, bạn cố gắng vượt qua những ngày mệt mỏi nhất. 

Công việc: Người tuổi Dần tôn trọng công việc bạn không còn theo đuổi những điều viển vông, cố gắng cải thiện bản thân.

Tình cảm: Mong muốn có người yêu cạnh kề, chăm sóc hằng ngày.   

Tài lộc: Nguồn tài lộc hiện tại làm cho bạn có nhiều nỗi lo, chú trọng những tiểu tiết.     

Sức khoẻ: Bạn mệt mỏi, áp lực từ nhiều phía, mất ngủ.

Liên tiếp 5 ngày tới (22, 23, 24, 25, 26 và 27/11): 3 con giáp tiền bạc tăng vọt, cuộc sống ngậm thìa vàng, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người cầm tinh con ngựa rất tự tin và nghiêm túc. Đồng thời, họ cũng giàu ý chí cầu tiến, dựa vào nỗ lực của bản thân để thay đổi cuộc sống trong tương lai.

Con giáp tuổi Ngọ có tính kiên nhẫn và quyết tâm trong việc đạt được mục tiêu của mình. Họ không dễ bị lùi bước trước khó khăn và sẵn lòng đặt nỗ lực để vượt qua thử thách.

Người tuổi Ngọ có trí tuệ sắc bén và khả năng nắm bắt thông tin nhanh chóng. Họ có óc quan sát tốt và thường suy nghĩ sáng tạo, giúp họ đưa ra những giải pháp thông minh trong các tình huống khó khăn.

Liên tiếp 5 ngày tới (22, 23, 24, 25, 26 và 27/11), cuộc sống của người tuổi Ngọ ngày càng viên mãn. Họ không còn khó khăn, thiếu thốn như trước. Người tuổi này nghĩ ra những phương pháp mới để nâng cao hiệu quả công việc, từ đó thu về nhiều tiền.

Người làm công ăn lương cũng vượt mọi khó khăn, vươn tới đỉnh cao. Con giáp này có thể khiến cuộc sống của họ trở nên có giá trị hơn vào cuối tháng 11 cũng như vài tháng nữa. Thấy rằng mình đang tiến gần với thành công, con giáp này sẽ không bỏ cuộc.

Liên tiếp 5 ngày tới (22, 23, 24, 25, 26 và 27/11): 3 con giáp tiền bạc tăng vọt, cuộc sống ngậm thìa vàng, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Liên tiếp 5 ngày tới (22, 23, 24, 25, 26 và 27/11), tuổi Mão thường xuyên bị phân tâm, khó tập trung vào công việc, gây trì trệ và chồng chất công việc. Do đó, con giáp này thường tụt hậu so, luôn bận rộn nhưng hiệu suất lại không đạt được.

Trên phương diện tài chính, tuổi Mão cần phải thức tỉnh và thận trọng hơn. Nếu có kế hoạch đầu tư, hãy xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, tránh rơi vào bẫy của những người không tốt.

Vận trình tình cảm của tuổi Mão trong ngày này cũng không được thuận lợi. Nếu đang độc thân, khả năng tìm kiếm mối quan hệ lý tưởng vẫn chưa cao. Cảm giác thất vọng có thể xuất hiện do sự không may trong tình cảm của con giáp này.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Liên tiếp 5 ngày tới (22, 23, 24, 25, 26 và 27/11): 3 con giáp tiền bạc tăng vọt, cuộc sống ngậm thìa vàng, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày tới (22/11 - 25/11): 3 con giáp phúc lộc theo chân suốt tháng, tiền về chật ví, thu nhập gia tăng, giàu có hơn người

Đúng 3 ngày tới (22/11 - 25/11): 3 con giáp phúc lộc theo chân suốt tháng, tiền về chật ví, thu nhập gia tăng, giàu có hơn người

Đúng 3 ngày tới (22/11 - 25/11), 3 con giáp sau hoan hỷ đón lộc, bạc vàng chật két, tiền của đầy ăm ắp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 2 giờ 26 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 2 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ