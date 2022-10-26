Liên tiếp 4 ngày cuối tuần (27, 28, 29, 30/10/2022), Phật Bà hiển linh 'phù hộ độ trì' cho 3 con giáp qua ải khổ, nợ nần trả hết trong nốt nhạc, vận trình trải đầy vinh quang

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 18:05

Theo tử vi, 4 ngày cuối tuần (27, 28, 29, 30/10/2022), sẽ là khoảng thời gian 3 con giáp này đón nhiều tin vui, vượng tài lộc bậc nhất, những việc liên quan đến tiền đều thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Dần

 

Những ngày cuối tuần này (27, 28, 29, 30/10/2022), người tuổi Dần không xung khắc mạnh, điểm nổi bật nhất trong vận trình chính là tài lộc. Cụ thể, người tuổi Dần năm nay có nhiều tin vui về tài chính, làm ăn rất thuận lợi. Người làm trong lĩnh vực ngân hàng hay bảo hiểm được cho là sẽ hanh thông hơn cả. 

Tài lộc có nhiều khởi sắc hơn, lời khuyên dành cho những chú Hổ là hãy tập trung vào việc chính của mình để hoàn thành thật tốt thay vì ôm đồm nhiều việc để rồi không việc nào hoàn thành. Sự gia tăng thu nhập trong năm không quá lớn song sẽ có ý nghĩa quan trọng với người tuổi này. Bản mệnh biết chi tiêu hợp lý, tiết kiệm và đầu tư phù hợp sẽ góp phần tạo nên nền tảng tài chính vững chắc. 

Liên tiếp 4 ngày cuối tuần (27, 28, 29, 30/10/2022), Phật Bà hiển linh 'phù hộ độ trì' cho 3 con giáp qua ải khổ, nợ nần trả hết trong nốt nhạc, vận trình trải đầy vinh quang - Ảnh 1
Người tuổi Dần năm nay có nhiều tin vui về tài chính, làm ăn rất thuận lợi. Người làm trong lĩnh vực ngân hàng hay bảo hiểm được cho là sẽ hanh thông hơn cả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, ý chí của người tuổi Sửu rất mạnh mẽ. Ngày thường họ có vẻ lầm lì nhưng trong lòng họ luôn vững vàng, không dễ dàng thay đổi hướng đi. Từ ngày 27 đến ngày 30/10, dù thử thách có khốc liệt đến mấy, con giáp tuổi Sửu vẫn có thể vượt qua mọi khó khăn.

Họ sẽ trở nên nổi bật, tự tin, tốc độ phát triển khá nhanh, được mọi người trong và ngoài nơi làm việc ghi nhận. Người tuổi này chỉ cần nỗ lực một chút, cuộc sống của họ sẽ không ảm đạm. Không những thế, tương lai của họ rất tươi sáng, đạt được những thành công không giới hạn. Con giáp này cũng có cách kiếm ngày càng tốt ơn và không để bản thân gặp phải những tổn thất nặng nề.

Liên tiếp 4 ngày cuối tuần (27, 28, 29, 30/10/2022), Phật Bà hiển linh 'phù hộ độ trì' cho 3 con giáp qua ải khổ, nợ nần trả hết trong nốt nhạc, vận trình trải đầy vinh quang - Ảnh 2
Người tuổi này chỉ cần nỗ lực một chút, cuộc sống của họ sẽ không ảm đạm. Không những thế, tương lai của họ rất tươi sáng, đạt được những thành công không giới hạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo rằng, bước vào 4 ngày tới (27 - 30/10), tuổi Thìn tràn đầy nhiệt huyết, tiếp tục hăng say cống hiến cho công việc. Bản mệnh chăm chỉ, cẩn thận, cần cù nên gặt hái thành công đáng kể, được nhiều người kính nể.

Liên tiếp 4 ngày cuối tuần (27, 28, 29, 30/10/2022), Phật Bà hiển linh 'phù hộ độ trì' cho 3 con giáp qua ải khổ, nợ nần trả hết trong nốt nhạc, vận trình trải đầy vinh quang - Ảnh 3
Bản mệnh chỉ cần tránh những nguồn năng lượng tiêu cực đến từ người khác, không để những chuyện không vui của mọi người xung quanh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình là được - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tăng thêm tài lộc. Bản mệnh chỉ cần tránh những nguồn năng lượng tiêu cực đến từ người khác, không để những chuyện không vui của mọi người xung quanh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình là được.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thìn không còn nhiều rắc rối như trước. Hai bên đã cố gắng thấu hiểu và chia sẻ suy nghĩ với nhau. Nhờ thế, thời gian tới cả hai sẽ sống hòa hợp, ít mâu thuẫn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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